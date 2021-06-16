Мнение: О быстром и беспощадном конфузе для Владимира Путина



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Иногда карма медлит. И тогда люди начинают рассуждать, мол, жернова истории мелют медленно. Хотя и не особенно в это верят. А иногда бумеранг прилетает почти моментально, и чувство «вселенской справедливости» восстанавливается.

Так и случилось с российским президентом Владимиром Путиным. Который сам же попался в свои тенета.

На днях нынешний хозяин Кремля согласился на «большое интервью», вполне традиционное перед большими саммитами. С той стороны журналист оказался въедливым, на грани хамства. В отличие от беззубых российских коллег по цеху, он сумел – или, точнее, было ему высочайше позволено – задать неприятные и острые вопросы российскому лидеру. Например, такой:

– Вы знали заранее, что будет принуждение к посадке авиалайнера, что арестуют двух людей, высадят из него и арестуют?

В ответ Владимир #Путин, увы, начал петлять, как заяц.

– Пилота не принуждали… к посадке, и пилот сам принял решение садиться в Минске, – на голубом глазу заявил российский лидер. – Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Что-то я ни разу не слышал интервью этого КВС, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают.

Ответка от Мироздания прилетела не просто быстро, а феноменально быстро.

Генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил в парламентском комитете по транспорту, что в действительности на пилота, выполнявшего рейс «Афины – Вильнюс», который 23 мая был принудительно посажен в Минске, оказывалось «серьёзное давление». И ему белорусские власти, по сути, не оставили альтернатив.

– На пилота оказывали серьёзное давление, – подчеркнул Майкл О’Лири. – Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске. Однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске. После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы [взрыва]. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном [максимальном] уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе.

Помимо этого Майкл О’Лири сообщил, что:

• отклонение рейса Ryanair FR4978 от маршрута было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;

• белорусские диспетчеры неоднократно подчёркивали реальность угрозы, что «если самолёт войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвётся бомба»;

• капитан «неоднократно» просил предоставить линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему так же не раз сообщили, что та сторона не отвечает, и это «совершенно не соответствовало действительности»;

• после посадки в Минске в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.

Таким образом, версия белорусского президента Александра #Лукашенко о том, что была реальная угроза для рейса FR4978, рассыпается, словно карточный домик. Собственно, и с самого начала в неё мало кто верил. Но чтобы обделаться перед всей мировой общественностью так быстро – это надо уметь.

Причём не только глава Беларуси обделался. Ещё больший конфуз эта #история приобретает для Владимира Путина. Тем более, что Майкл О’Лири весьма прозрачно намекнул на участие российской ФСБ в спецоперации по задержанию белорусского оппозиционера.

И что теперь остаётся президенту, полностью солидаризировавшемуся со своим белорусским партнёром, кроме как обтекать, завоёвывая репутацию не просто лжеца, но совершенно не умного лжеца?

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