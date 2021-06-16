Решение о проведении школьных выпускных доверили властям регионов

Решение о проведении очных выпускных в школах в ситуации с коронавирусом должны принимать власти регионов, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Решения окончательные принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как последние звонки, в очном режиме», – цитирует ТАСС Кравцова.

Напомним, в Москве приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького в связи с эпидемиологической обстановки в городе. В Санкт-Петербурге отменили проведение массовых мероприятий с числом зрителей свыше 3 тыс. человек, в том числе отменен «Бал медалистов».