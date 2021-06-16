 

В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи

16.06.2021, 6:26, Новости дня
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Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов призвал ввести в аэропортах Сочи дополнительные меры защиты, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Как отметил Кривоносов, в городе наблюдается увеличение туристического потока. «Это нас радует, но я предложу исполнительным органам власти проработать вопрос о том, чтобы ввести какие-то барьеры на внутреннем туризме», – сказал Кривоносов Ura.ru.

Он предложил запрашивать у въезжающих свежие ПЦР-тесты, а также экспресс-тесты в аэропорту. По его словам, пока в Сочи нет всплеска заболеваемости коронавирусом, но, несмотря на ограничения в Москве и Санкт-Петербурге, граждане продолжат путешествовать. «Конечно, поедут, поэтому я буквально сегодня проводил обсуждение с Роспотребнадзором. Пока в Сочи не наблюдается всплеска, но мы будем мониторить. Нужно найти баланс (с точки зрения экономики и здоровья), какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии», – добавил Кривоносов.

В конце мая сочинцы пожаловались на то, что инфраструктура уже не выдерживает натиск гостевого потока. В связи с серьезными пробками жители Сочи попросили туристов рассмотреть для отпуска другие регионы или по крайней мере не приезжать на курорт на личных автомобилях.



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