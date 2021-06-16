В РФ создан нанопорошок для 6G-технологий

Вещество с уникальными магнитными свойствами сумели получить ученые из Московского госуниверситета им. Ломоносова, работавшие со своими коллегами из МФТИ. Речь идет о так называемом эпсилон-оксиде железа или нанопорошке, пригодном для использования в будущих 6G-технологиях.

По словам экспертов, достижением является не столько сам факт получения нанопорошка высокого качества, сколько сама методика его производства. Российские специалисты сумели ускорить его примерно в 30 раз. А в данном деле быстрее – значит дешевле.

В будущем порошок используют для создания магнитных устройств для записи информации. Поскольку 6G-технологии предполагают передачу огромного количества данных, такие устройства понадобятся, отмечают ученые.