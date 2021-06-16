Найден самый древний бассейн

Радиоуглеродный анализ позволил определить примерный возраст деревянного бассейна, недавно обнаруженного археологами на территории Италии.

Древнее сооружение и без того шокировало ученых. Они-то полагали, что бассейны сами по себе появились сравнительно недавно. Но уже во время раскопок стало понятно, что его использовали еще в античную эпоху. Уточним, речь идет именно о бассейне, а не просто о ванной для купания.

Установлено, что бассейн был построен в 1444 году до нашей эры! Не исключено, что его использовали для проведения каких-то ритуалов, так как рядом были найдены различные фигурки, а также необычные сосуды из керамики. Впрочем, о предназначении древнего бассейна ученые пока могут только догадываться.