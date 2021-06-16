 

Покупатель застрелил кассира за просьбу надеть маску

16.06.2021, 5:56, Разное
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Не только сама пандемия коронавируса, но и повышенная нервозность вокруг карантинных мер уносит человеческие жизни. Показательная история приключилась на кассе одного из магазинчиков в округе Де-Калб штата Джорджия на юго-востоке США.

Кассир попросил у одного из покупателей надеть маску. Завязалась словесная перепалка, которая задела посетителя так сильно, что он вышел из магазина, взял оружие, вернулся и застрелил продавца, передает Life.ru. После он ранил охранника и сам получил ранение в перестрелке. Обоих доставили в больницу. Еще одному пострадавшему кассиру оказали помощь на месте.



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