Мнение: Друг Реджеп в Шуше

"Друг Реджеп" с видом победителя посетил вместе с Алиевым отвоеванную у армян в прошлом году Шушу после встречи в Физули.

Эрдоган всячески подчеркивал близкие отношения Турции и Азербайджана, что нашло свое формальное подтверждение и в подписанных документах о дружбе и сотрудничестве (в том числе и в военной сфере). Армянам в этой ситуации оставалось лишь бессильно скрежетать зубами, но это закономерный итог 3х лет игры в "невероятного" Пашиняна, который обещал демократию и борьбу с коррупцией, а принес многомесячное национальное позорище.

Сейчас уже у них отжимают не только куски Карабаха, но и куски приграничных территорий, куда вторгаются азербайджанские военные, после чего армяне бегут жаловаться России. Надо еще раз выбрать Пашиняна, чтобы наверняка. Ну а Эрдоган сейчас пожинает плоды своей удачной кампании в Закавказье.

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