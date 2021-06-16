НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс

Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В центре основного внимания сейчас находится реформа. <…> Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это – главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

Одновременно он выразил мнение, что голос России, выступающей категорически против присоединения Грузии и Украины к НАТО из-за угроз, которые вступление несет ее безопасности, не может быть решающим при рассмотрении данного вопроса. «Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств – членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решает] не Россия», – считает генсек.

«Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, – добавил Столтенберг. – Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]».

Генсек напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку, призванную, к примеру, усилить гражданский контроль над вооруженными силами. «Не в последнюю очередь» такая помощь нацелена на «борьбу с коррупцией» в республике, подтвердил Столтенберг. «Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы», – отметил генсек.

«Таким образом, – повторил он, – в центре нашего внимания в настоящее время находятся реформы». Преобразования имеют и самостоятельную ценность, и «будут содействовать продвижению Украины к членству в НАТО», убежден Столтенберг. «Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. <…> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий», – указал генсек.

Напомним, в понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.

Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – сообщил Путин.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.