Китай выступил за расширение сотрудничества с Россией в космосе

Китай уверен в перспективах расширения сотрудничества с Россией в космосе по многим направлениям, сообщил помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

«Я верю, что в скором времени Китай и РФ развернут сотрудничество по еще большему количеству проектов в космосе», – приводит слова китайского чиновника ТАСС.

Как сказал Цзи Цимин, Пекин «изучает возможности, чтобы совместно с российской стороной внести еще больший вклад в развитие космонавтики».

Ранее НАСА указало властям США на совместные планы РФ и Китая по освоению космического пространства и исследованию Луны.

Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств РФ и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.