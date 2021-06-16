Мнение: Эпопея “Каховки”: Ямполь-Семеновка-Николаевка-Северск-Лисичанск
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У военкора Юрия Котенка вышло интересное интервью с участником боев 2014 года в Славянско-Краматорской агломерации.
Эпопея "Каховки" – Ямполь-Семеновка-Николаека-Северск-Лисичанск
«Каховка» — ветеран ополчения Донбасса — о 57-ми бойцах Народного ополчения Донбасса, которые вышли из окружения под н.п. Ямполь.
Бой у Ямполя, кстати, достаточно живо описан в книге "Записки террориста", которую в свое время "Африка" написал – Ямполь был пожалуй самой сильной главой там.
Отзыв на книгу тут https://colonelcassad.livejournal.com/2510485.html
Также на тему Ямполя отсылаю к старой статье Литвинова https://colonelcassad.livejournal.com/1632666.html
Плюс еще интервью взятые у ополченцев 2014-2015 годов. Разные люди, разные судьбы, разные взгляды.
Сергей Бозбей – Секрет стойкости Горловки.
Сергей Бозбей — воин-интернационалист, председатель Совета ветеранов Горловки (ДНР) — о:
том, почему не удалось ополчению удержать Дзержинск;
(09;15) ключевых днях обороны родной Горловки;
(13;11) «афганцах» Горловки, вставших на защиту родного города;
(17;17) о своих действиях при нападении противника;
(19;59) о ситуации на линии фронта в Донбассе;
(23;30) о том, как в Зайцево сбили спесь с грузинских карателей.
"Абдулла" – "Война без права на ответ."
«Абдулла» — ветеран ополчения Донбасса — о:
запрете отвечать врагу на лбу;
(02;56) жизни на фронте;
(08;04) действиях ДРГ противника;
(09;50) нужде в средствах наблюдения и целеуказания на переднем крае.
"Малой" – Партизанить готов.
«Малой» — ветеран Народного ополчения Донбасса — о:
(08;12) Выходе из Славянска;
(13;26) Боевых действиях в н.п. Широкино;
(19;25) Героях своего подразделения;
(24;19) Стрелкове и «Мотороле»;
(26;00) Уходе в партизаны;
(28;08) О том, где найти жену;
(30;10) Комвзвода с позывным «Карась».
"Злой" – "Люди в 2014-м году были добрее".
Александр Серафимов (позывной «Злой») — ветеран ополчения Донбасса — о том, что:
«выдерживали не все, кто побежал — тот погибал»;
среди бойцов нет людей второго сорта (04;38);
люди в 2014-м были добрее (12;48);
о погибшем арьергарде ополчения при выходе из Славянска (18;43);
бои за Малиновку на границе с Россией шли почти 3-е суток (21;53);
о запрете отвечать она провокации противника в Донбассе (24;07).
"Блэк" – Ветераны еще покажут себя
Михаил Суслов (позывной «Блэк») — ветеран ополчения Донбасса — о: первых шагах в ополчении и военной полиции ДНР в 2014 г.;
(07;43) о боевых действиях по освобождению Шахтёрска в 2014 г.
(11;42) о первом ранении на Веселом;
(14;36) о зачистке Дебальцевского котла;
(17;53) о том, как выдавливали из силовых структур и органов власти ополченцев первой волны;
(22;17) о том, что ветераны знают, как забрать оружие у противника.
«Ветер» — офицер Народной Милиции ДНР — о действиях ополчения в направлении Никишино — Каменка при ликвидации Дебальцевского котла;
О двух засадах в одну ночь (07;55);
О трофеях Дебальцевского котла (14;11);
Великое стояние на Светлодарской дуге (16;53);
Как потеряли «Крест» и отбили «Кикимору» (25;38);
О заветной мечте ВСУ (39;32);
Как три бойца «размотали» опорник батальона «Горынь» (45;36);
О том, к чему привела рекогносцировка в тумане на ротном опорном пункте противником (49;21).
"Фома" – Донбасс в моей судьбе
Сергей Богомолов (позывной «Фома») — ветеран ополчения Донбасса, руководитель Новосибирского отделения СДД — о своем пути в защите Русского Донбасса; о воспитании бойцов, тех, кто заменит ветеранов в строю.
"Мигель" – Прошел черед дыбу и готов воевать
«Мигель» — офицер морской пехоты СССР — прошел через пытки в украинском плену и ушел рядовым бойцом в ополчение ДНР.
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Источник: Colonel Cassad
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