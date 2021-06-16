Мнение: Люди Запада глазами людей Севера

Ковидный год принес массу изменений – не только экономических, социальных и чисто медицинских, но и мировоззренческих. Буквально – благодаря ковиду (а точнее – реакции на него в мире, в особенности в странах Запада) у массы людей не то что поменялось, а практически перевернулось мировоззрение. Причем наибольший удар пришелся, как ни странно, по российской прослойке так называемых «западников»… они же либералы, прогрессисты, диссиденты и русофобы (причем последнее – не обязательно обзывательство, многие сами себя так аттестовали чуть ли не с гордостью).

Другими словами – мировоззрение прогрессивного и свободолюбивого русского человека пошатнулось – после всех художеств «ковидного года» – в самой своей основе. Пошатнулось – хотя до этого стояло незыблемо аж с самого 19 века, с приснопамятных споров между «западниками» и «славянофилами»! Ничто за без малого 200 лет не могло пронять отечественного прогрессиста, поколебать его ненависть и отвращение к отечественному хамству, глупости, бездорожью и косности, ко всему тому, что он считал «русскостью» – и отвратить его очарованный взор от Европы, а потом и США – словом, от Запада как от некоего недосягаемого образца и идеала.

А вот ковид – смог. И вовсе не тем, что оказался таким уж страшным и смертельным. Российских сторонников Прогресса крайне неприятно поразила реакция западных обществ – причем практически всех без изъятия – на угрозу от этого крохотного коронавируса. У многих сложилось впечатление чего-то недостойного, жалкого и трусливого – как будто некто, представлявшийся Рыцарем в Сверкающих Доспехах, вдруг испугался и бежал с поля боя на глазах у своей Прекрасной Дамы.

Безусловно, сам Запад не виноват в чьих-то очарованиях и разочарованиях – скорее всего, он их даже и не заметит. Шок в подобных случаях «молчаливого обожания издалека» обычно бывает только у одной стороны. Но интересно разобраться – что же послужило причиной, что так расстроило отечественных «прогрессистов» – причем до такой степени, что случился совсем уж непредвиденный феномен: давно и монотонно теряющий популярность режим Путина на фоне событий 2020 года внезапно обрел некую дополнительную легитимность в глазах своих, казалось бы, злейших идейных врагов из числа либерально настроенной публики – только из-за того, что «повел себя не совсем как Запад!» То есть чисто от противного!

Какие же «ужасные открытия» касательно Запада принес с собой ковидный год российскому населению? Какие иллюзии породил, какие разрушил?

Проблема в том, что рухнула, похоже, самая главная, корневая Иллюзия всего «западнического» мировоззрения – та, что питала его буквально веками: а именно – русский прогрессивный человек разочаровался в главной своей мечте – что на Западе живут ДРУГИЕ ЛЮДИ.

В этом был корень – и тем болезненнее оказался крах. Веками люди, страдавшие в жутком российском быте, посреди бездорожья и отечественных держиморд, мечтали однажды вырваться из «проклятой Рашки» туда – за границу, на Запад. Почему? Злобное объяснение отечественных «охранителей» известно – те всегда обвиняли «западников» в отсутствии патриотизма, меркантильности и тяге к наслаждениям плоти; «Вы рветесь на свой Запад за колбасой!» – гневно обличали западников все 200 лет «патриоты»…

И постоянно промахивались. Потому что типичный западник, хоть и ценит удовольствия, вкусную колбасу и машину Мерседес вместо Жигулей – все же никогда не был так уж материалистичен. Главный порыв ИЗ России «в Европу» всегда заключался в стремлении к новым, другим людям, будто бы с совсем другой, неотечественной ментальностью.

Вспомним классические реакции и примеры прогрессивной публики относительно всяких свинцовых российских мерзостей. Скажем – полицейские поборы на дорогах, вымогательство, «штрафы» без квитанции. Западник расскажет вам про это (часто из своего собственного опыта) – и тут же добавит: «А вот на Западе полицейские взяток не берут!» Или – какой-нибудь особо вопиющий случай российского чиновного мздоимства, от Чичикова до наших дней; что скажет западник? Поразится, возмутится, скажет что-то «русофобское» – а в конце непременно опять добавит: «А вот на Западе чиновники взяток не берут!»

И так далее. Даже и про протесты скажет западник, опираясь на живые примеры: в России какие-нибудь полицейские людей пытать начнут, девушек насиловать, министр человека переедет и сухим из воды выйдет – в угрюмом и пассивном российском социуме реакции ноль, даже ряби по воде не пробежит; а в какой-нибудь Дании разоблачат банду министров-педофилов – и пожалуйста: миллионные (!) демонстрации, все кричат, правительство в отставку… Как прокомментирует такое родной наш западник? Известно – перекосит его от отвращения, сплюнет – Да тут одно покорное быдло! И добавит: А вот там (мечтательно закатывая глаза)… там… Там Настоящие свободолюбивые, совестливые ЛЮДИ!

Тут важно отметить этот всегдашний акцент именно на «человеческих качествах». Ведь, в конце концов, отечественный даже «западник» – плоть от плоти своего народа (как бы он сам, с пеной на губах, ни отрицал это родство). Поэтому и для западника все эти «сдержки и противовесы», «система законов», даже «выборность снизу доверху» – все это, как и для любого русского человека, какой-то темный лес и ерундистика, «что могут значить бумажки?» Русский человек ни в какие законы отродясь не верил – также и западник; но он верил в то, что Там Люди Другие. Почему русский полицейский мент вымогает «штрафы» себе в карман? Известно, почему: потому что вор, негодяй и вымогатель по природе. А почему полицейский в США не берет взяток – из-за сдержек и противовесов? Из-за выборов?? Бросьте, ерунда какая. Он не берет, потому что другой человек. Другая порода! Зачем ему взятки – он на зарплату живет. А в полицейские пошел, Чтобы Помогать Людям.

То же и с чиновниками: русский чиновник – по определению мерзавец и ворюга, ворует он просто потому, что иначе не может, «природа» у него такая. А западный чиновник – ни-ни! Почему? Опять же – потому что он Другой. Он о людях думает, а если украдет хоть копейку – его Замучает Совесть.

Вплоть до ковида это была вполне «рабочая», непротиворечивая (с точки зрения западника) картина мира. Во всяком случае, пошатнуть ее не могло ничто.

Однако – грянул 2020 год. И представление о гордом, свободолюбивом и прежде всего ценящем индивидуальность Западе рухнуло на глазах у пораженных россиян. Что их более всего поразило в своих прежних кумирах? Как ни странно – все те качества, которые россияне более всего презирали (и стыдились)… в самих себе. То есть – покорность, забитость, готовность безропотно подчиняться любым, самым диким прихотям начальства, полное отсутствие коллективной воли, абсолютная трусость… но, пожалуй, самым сногсшибательным в «ковидном Западе» оказалась его однородность. Россияне (и прежде всего западники) привыкли считать СВОЮ страну серой, монотонной и везде одинаковой, унылой, как русская слякоть. И как раз Запад всегда манил и дразнил их своим бесконечным разнообразием, яркостью, индивидуальностью, непохожестью! Испания совсем не то что Италия, Франция – не то что Германия; есть безбашенные американцы, есть чопорные англичане…

И тут вдруг все увидели, что на всем разнообразном Западе – все одинаково, как будто под копирку. Одни и те же меры, одна и та же покорность, везде одинаковый произвол властей и наступление на самые элементарные права и свободы, не встречающий почти никакого сопротивления.

Западное общество оказалось более управляемым и заорганизованным, чем об этом рассказывали даже самые ярые его ненавистники. Под пушистым и ярко раскрашенным покрывалом проявился крайне грубый и жесткий каркас, а все «свободолюбие» немедля ушло куда-то, в какой-то еле слышный свисток.

Разочарование – глобальное. Лично для меня самым показательным стал наиболее дурацкий, игровой пример – футбол. Вот, скажем, весной 2020 года должен состояться некий матч Лиги Чемпионов – допустим, Ювентус – Барселона. Что ожидал бы в «ковидный год» истовый западник, привычно боготворящий Запад? Наверно, чего-то в таком духе: начало матча, огромный стадион – а на трибунах стотысячника всего человек пятьсот (эмигрантов из России). А где остальные? А остальные остались дома – сознательно, хоть и фанаты. Это ж Другие Люди – они, знамо дело, не захотели идти, проявили ответственный (так свойственный Западу) подход, чтобы не заразить неведомой болезнью других фанатов…

А что на деле? А на деле матч и впрямь состоялся без зрителей – но не потому, что никто не пришел, а потому, что УЕФА просто запретил зрителей. И в том же духе – везде: все в масках – но потому, что за неношение конские штрафы, дети не катаются с горок – но потому, что полицейские гоняются за ними, а потом наказывают их родителей…

Западник с ужасом и содроганием увидел то, что успешно не замечал все предыдущие 200 лет: что люди там – те же. Такие же управляемые, такие же себе на уме – разве что прижатые и даже расплющенные куда более тяжелой государственной (и, видимо, отнюдь не только государственной) дланью.

Последствия у случившегося будут самые далекоидущие. Это ведь не просто кто-то в чем-то разочаровался – это целое мировоззрение лишилось своего идеала, другими словами – стержня.

Не зря Булгаков говорил, что самый страшный человеческий порок – трусость. Он, видимо, забыл добавить – для русского человека. Человека с Севера. Запад, как мы убедились, не видит ничего такого уж страшного в трусости.