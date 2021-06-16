 

Когда завершится третья волна COVID-19 в России? Ответ эксперта

16.06.2021, 4:00, Разное
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Эпидемиологическая обстановка в стране недавно осложнилась. За минувшие сутки число россиян, заразившихся коронавирусом, выросло на 13 тысяч до 5,2 миллиона. Власти ряда регионов, где наблюдается напряженная ситуация, объявили о новых ограничениях по COVID-19.

Происходящее прокомментировал известный вирусолог Александр Чепурнов. Он заявил, что в России произошло смещение волн заболеваемости. Весенняя вспышка коронавируса сдвинулась на начало лета. Изначально предполагалось, что рост количества заражений произойдет в конце апреля.

В интервью радио Sputnik Чепурнов предположил, что третья волна COVID-19 завершится в течение месяца. Как пояснил специалист, в летнее время вирус распространяется гораздо медленнее из-за погодных условий. “К концу июня заболеваемость пойдет на спад”, – подчеркнул он.

Наиболее эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. По мнению эксперта, власти должны и дальше стимулировать граждан. Отметим, что сегодня россияне могут привиться одним из трех препаратов на выбор – “Спутник V”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”.

Ранее эпидемиолог из Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, кто является основным разносчиком новых штаммов COVID-19 в России. Ответ Вы узнаете из нашего материала.



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