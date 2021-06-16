В администрации Байдена поделились ожиданиями от саммита РФ и США

В Вашингтоне «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» от саммита, однако рассчитывают, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве дадут правительствам ряд поручений, сообщил высокопоставленный представитель администрации США из состава американской делегации.

По словам американского чиновника, в Вашингтоне «не ожидают крупного набора осязаемых итогов» саммита, хотя и рассчитывают на поручения правительствам РФ и США для проведения дальнейших консультаций, передает ТАСС.

«Мы добиваемся трех основных вещей», – сказал представитель администрации Байдена, стенограмму которого распространила пресс-служба Белого дома. «Во-первых, четкого набора поручений [президентов РФ и США] насчет сфер, в которых совместная работа [Москвы и Вашингтона] может продвинуть наши (американские) национальные интересы и сделать мир безопаснее», – отметил представитель американской администрации.

Во-вторых, продолжал он, Байден прояснит на саммите, в чем заключаются «жизненно важные интересы Америки, противодействие которым со стороны РФ натолкнется на ответные меры». Наконец, по словам американского чиновника, Байден собирается детально проинформировать Путина о своем «видении американских ценностей» и «национальных приоритетов» Соединенных Штатов.

Согласно информации, которую изложил представитель исполнительной ветви власти США, Путин и Байден обсудят проблематику ядерных вооружений и стратегической стабильности среди прочего в свете истечения срока действия договора СНВ-3 в 2026 году, возможность заключения до этого времени каких-то иных или менее масштабных договоренностей по контролю над вооружениями. Кроме того, стороны рассмотрят тематику кибербезопасности, борьбы с хакерами, которые используют вирусы-вымогатели и так далее, сообщил представитель администрации. Он предупредил, что США «будут отвечать» на те угрозы в киберпространстве, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Москвы.

Чиновник также подтвердил намерение Байдена затронуть вопросы, связанные с обеспечением прав человека в России. «Ничего не снято со стола [переговоров]», – сообщил представитель американской администрации.

Ранее в Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы РФ и Соединенных Штатов после саммита в Женеве.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры РФ и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед. В Совфеде посоветовали Байдену не пытаться навязывать Путину какие-либо требования.