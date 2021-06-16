Власти ЮАР ужесточили ограничения из-за третьей волны коронавируса

Власти ЮАР приняли решение ужесточить ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса, третья волна которой началась в большинстве провинций страны, сообщил президент Сирил Рамапоса в обращении к народу.

«Время комендантского часа с 16 июня будет увеличено, теперь он будет действовать с 22.00 до 04.00 на территории всей страны. Рестораны, бары и фитнес-клубы должны закрываться к 21.00. Продавать алкоголь можно только с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00. Вводятся новые ограничения на число лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых – максимум 50 человек, на открытом воздухе – до 100. На похоронах число присутствующих не должно превышать 50 человек», – приводит слова главы ЮАР ТАСС.

Рамапоса подчеркнул, что ношение масок в общественных местах продолжает оставаться обязательным. «Нарушителям данного требования будет грозить уголовное преследование», – сообщил он. Обязательным остается поддержание социальной дистанции при общении, а также соблюдение десятидневного карантина всеми, кто заразился коронавирусом. Президент ЮАР подчеркнул, что только поведение самих людей и проявление ими повышенной осторожности может остановить распространение инфекции.

Глава государства отметил, что в ЮАР сейчас отмечается быстрый рост числа новых заболевших, за сутки выявляется в среднем более 8 тыс. заразившихся. «Количество умерших в связи с COVID-19 за последние две недели увеличилось на 48%, – сообщил он. – На 59% увеличилось число поступлений в больницы с диагнозом коронавирус».

Президент ЮАР сообщил, что страна справилась с неожиданной нехваткой вакцины от коронавируса, образовавшейся из-за прибытия из США загрязненного материала для производства вакцины Johnson & Johnson на местном заводе. «До конца текущего месяца Johnson & Johnson направит в ЮАР 2 млн доз вакцины для компенсации испорченных прививок», – отметил Рамапоса. Он подчеркнул, что общенациональная вакцинация набирает темпы и к текущему дню число получивших прививки приближается к 2 млн.

Напомним, в конце мая власти ЮАР уже ужесточали коронавирусные ограничения. В ЮАР выявлены более 1,7 млн инфицированных коронавирусом, 57730 человек умерли. По этим показателям Южно-Африканская Республика занимает первую позицию в Африке.

Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в ЮАР еще в феврале. Ранее в том же месяце стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР. Позже гонконгские эксперты выяснили, что против южноафриканского штамма малоэффективна и вакцина немецкой компании BioNTech, разработанная в сотрудничестве с американской фирмой Pfizer.