 

Россиянам могут компенсировать рост цен на продукты – подробности

16.06.2021, 3:00, Разное
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Руководитель аналитического центра “Совэкон” Андрей Сизов заявил, что власти должны помогать наименее обеспеченным россиянам. Он предложил ввести для семей компенсации за рост цен на продукты. По его мнению, каждый месяц можно выделять по 500 или 1 000 рублей на одного члена семьи.

Как отметил эксперт, подобная программа уже существует в Соединенных Штатах. Если доход человека не превышает определенного уровня, то государство выплачивает ему до 200 долларов регулярно. Сизов подчеркнул, что деньги разрешено тратить только на продукты питания.

В беседе с “Российской газетой” специалист рассказал, что такая мера, с одной стороны, спасла бы нуждающихся от голода, с другой, – поддержала бы спрос. “И дала бы возможность и далее развиваться аграрному и пищевому бизнесу России”, – уточнил глава аналитического центра “Совэкон”.

Сизов добавил, что цены на продукты растут не только в России, но и в остальных странах мира. Специалист сообщил, что картофель в Америке за месяц подорожал на 3% – такого там не было десять лет.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин назвал одну из причин подорожания товаров. По его словам, цены на продукты растут из-за жадности производителей и торговых сетей.



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