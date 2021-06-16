Мнение: Первые случаи коронавируса в США были еще в 2019-м году

Вот это поворот, хотя на самом деле нет. Американские ученые заявили, что коронавирус мог разгуливать в США уже в декабре 2019-го года. Хотя официально эпидемия в США началась в 2020-м году.

Первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года, свидетельствует проведенное в стране исследование образцов крови.

"Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США <…> раньше, чем предполагалось", — говорится в пресс-релизе Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Ученые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями из 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. В результате исследователи пришли к выводу, что уже в начале января у определенного числа американцев появились антитела, хотя на тот момент в этих штатах официально еще не зафиксировали случаев заражения.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737148001.html – цинк

Стоит помнить, что в прошлом году ряд исследователей указывали, что в Европе первые случаи заражения могли наблюдаться еще до того, как была объявлена эпидемия в Китае.

В Италии заявляли, что коронавирус у них в стране циркулировал с сентября 2019-го года https://news.sky.com/story/covid-19-circulating-in-italy-as-early-as-september-2019-scientists-claim-12133825

В Испании и вовсе заявляли о марте 2019-го года https://colonelcassad.livejournal.com/5982264.html

Но уже сейчас можно предвидеть оправдание, "даже если коронавирус был в США раньше, он все равно тайно попал из Китая и его просто не выявили".

И с Вотта еще интересное.

Французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года, сообщает "Би-би-си".

Выяснилось это только сейчас. 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.

С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Специалисты не исключают, что могут выявить случаи смерти от коронавируса в США, произошедшие еще в ноябре 2019, пишет WSJ. В частности, они ищут их в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс и Вашингтон. Но этому может помешать нехватка образцов тканей для проведения тестов, отметил Джеймс Гилл, возглавляющий расследование в Коннектикуте. Далеко не у всех умерших в больницах и домах престарелых проводилось вскрытие.

https://vott.ru/entry/591353 – цинк

Разумеется, уделять внимание на политическом уровне будут только тем заявлениям, которые будут ложиться в канву антикитайской пропаганды и различному горячечному бреду про требование компенсаций от Китая. Ну а то, что вирус с очень большой долей вероятности гулял в мире за несколько месяцев до Китая, так это другое и неважное.

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