Как российская война с наркотиками превратилась в гонку за «палками»

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Сколько в РФ наркопотребителей, почему государство предпочитает сажать их в тюрьму, а не оказывать помощь, и как отстоять свои права в сложной ситуации —

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С закрытия дела Ивана Голунова прошло два года. Полицейские, причастные к фабрикации обвинений против журналиста, совсем недавно получили внушительные тюремные сроки — от 5 до 12 лет. Однако после приговора сотрудникам отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Москвы за подброс наркотиков количество заключенных по наркостатьям только растет.

По разным оценкам, в РФ около 1,5 млн человек регулярно употребляют запрещенные вещества. При этом только около 17% обращаются за медицинской помощью.

Потребители наркотиков представляют собой легкую и желанную мишень для полиции, которая заполняет квоты на арест и вымогает деньги.

«Почти все мои попутчики, осужденные за сбыт, делились на два типа: наркоманы, попавшие под горячую руку Фемиды, и школьники, которые повелись на вакансии курьера в »Вконтакте» и решили заработать легких денег, — рассказывает в письме Евгенний Веретенников, отбывающий наказание по 228 ч.1. — <…> Всего же, что в этих тесных условиях неизбежно, я познакомился минимум с тремя сотнями таких »наркобаронов».

В последнее время новенькие в колонию приезжают в основном по этой статье, все ближе к 2000 году рождения. И колония становится все больше похожа на пионерлагерь».

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