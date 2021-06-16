Победители реалити-шоу от партии “Новые люди” потратят призовые на покупку квартир малоимущим

Люди непросвещенные думают, что стать депутатом – это дорого, трудно и долго. Мол, для человека из народа задача почти нереальная. Но Алексей Нечаев – лидер партии «Новые люди», которая в этом году планирует баллотироваться в Думы, – считает иначе. Именно он еще весной предложил сделать проект, победители которого смогли бы стать кандидатами в депутаты Госдумы.

«Партия решила сделать проект, который ищет людей без большого политического опыта и дает им шанс реализовать свои социальные проекты, – рассказала «Дни.ру» продюсер шоу Марина Гаина. – Мы получили более трех тысяч заявок из разных регионов. Их них отобрали 30. В течение двух месяцев они проходили тренинги и мастер-классы, участвовали в дебатах, учились проводить пресс-конференции, отстаивать свою позицию, собирать подписи, общаться с избирателями».

Здесь все было очень серьезно! Чего только стоит участие Ксении Собчак в одной из серий проекта – она проводила с юными политиками дебаты и учила справляться с негативом, противостоять хейту. Тут Собчак ведь нет равных – она сама баллотировалась на пост Президента страны!

«Суть нашего реалити-шоу – показать не политика с его казенными инициативами и скукотищей вокруг, а живого человека, – пояснил продюсер проекта Дмитрий Мельник. – Человека, который, в первую очередь, мама, сестра, жена или отец, брат, муж, а потом уже – политик. И мы хотели явить этого человека в разных ипостасях и ситуациях. Трансформация личностей проходила прямо на наших глазах. Взять хотя бы блогера Вову Алексеева. Мы думали, что он вылетит после второй серии и всерьез его не воспринимали. Но он настолько проникся социальной значимостью проекта, что поехал в Дом милосердия, нашел там незрячего обитателя, обратился в клинику и оплатил ему операцию по восстановлению зрения. В итоге он – в финале. Для него политика стала инструментом, с помощью которого можно творить добро».

По задумке авторов реалити-шоу, победителей выбирали зрители, жюри и лидер партии. В итоге 10 млн рублей получил блогер из Тулы Владимир Алексеев, представивший платформу «Цифровая политика», позволяющую сократить дистанцию между властью и молодыми людьми.

Второй приз решено было поделить – по 5 млн рублей получили Анна Гурская из Воронежа и Станислав Киреев из Ставрополя. Анна реализует проект #ОбычныеСупергерои (пошив одежды для детей, которые носят протезы). Станислав Киреев развивает в Ставрополе проект «Карта недоступности», который помогает маломобильным людям подбирать доступные маршруты для перемещения по городу. Победители уже договорились объединить свои проекты для помощи людям.

Четвертого победителя определил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он присудил победу и 10 млн рублей Виталию Кацко, юристу из Краснодара, автору проекта «Доступное правосудие».

Финал церемонии удивил всех: Виталий Кацко и Владимир Алексеев решили потратить свои денежные призы (20 млн рублей) на расселение аварийного дома в Калуге. Ведь это здание разваливается на глазах – не работает канализация, помои сливаются в выгребную яму в подвале. На отсыревших стенах – черная плесень. При этом платежки приходят регулярно, а цифры в них поражают воображение: до 9 400 рублей в месяц за две комнаты. Капитального ремонта дом не видел никогда, а косметический жители делают за свой счет.

Именно таких, чутких и неравнодушных людей, и хотел бы видеть в политике Алексей Нечаев. «Я не боюсь, что победители шоу будут потом наступать мне на пятки, – улыбается лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Мне просто хочется, чтобы партия как некая платформа объединяла людей с разными идеями, но общими ценностями и целью сделать мир лучше. Хочется, чтобы была конкуренция идей, а лучшие нашли свою реализацию. Люди думают, что стать депутатом – это нереальная задача. Но я решил доказать обратное».