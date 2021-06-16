 

Украина может пойти на открытое противостояние с Россией из-за Донбасса

16.06.2021, 2:04, Разное
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Спикер украинской делегации в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил в эфире телеканала “Украина 24” о готовности к открытому противостоянию с Россией. По мнению эксперта, есть всего два пути для решения конфликта на востоке Украины.

Арестович подчеркнул, что Незалежная для решения вопроса Донбасса, может прибегнуть к открытому противостоянию с Россией или же выбрать дипломатический путь. Отметим, что Трехсторонняя контактная группа в составе России, Украины и ОБСЕ сформирована в 2014 году как раз для дипломатического разрешения военного конфликта и организации взаимодействия между противоборствующими сторонами.

В этой связи, не мало вопросов вызывает позиция представителя Украины в ТКГ, который допускает военный сценарий. Меж тем, Алексей Арестович не исключил и политико-дипломатический путь решения конфликта на Донбассе. Однако, по мнению, эксперта, такой метод имеет крайне низкий коэффициент полезного действия – одна тысячная процента.

Представитель Незалежной уверен, что при дипломатическом способе нужно упираться на решения, достигнутые в рамках минской группы и нормандской четверки. Спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что его страна еще не достигла того класса, когда сможет заменить вышеуказанные соглашения на что-то новое, потому что Россия не признает себя участником конфликта на Донбассе и обладает правом вето на Совбезе ООН.



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