 

В Израиле отменили последнее серьезное коронавирусное ограничение

16.06.2021, 0:36, Разное
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Теперь там можно не носить маски в помещениях.

Власти Израиля с 15 июня отменили требование об обязательном ношении масок в помещениях. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения страны.

При этом в стране все еще необходимо использовать средства индивидуальной защиты при посещении домов престарелых и некоторых отделений больниц. Также маску должны носить пассажиры во время авиарейсов и лица, которые направляются к месту прохождения карантина.

Для медицинских учреждений Минздрав Израиля подготовит подробные инструкции, в которых будет указано, в каких случаях необходимо носить маску.

Как отмечает The Times of Israel, отмена обязательно ношения масок — это «конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом».

Newsru.co.il со ссылкой на минздрав пишет, что в стране полную вакцинацию от коронавируса прошли более 5,1 млн человек (более 55% населения), почти 5,5 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины (более 58%).

С 6 июня в стране начали вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

При этом в силе остается запрет на выезд и въезд в Израиль из стран с наиболее высоким риском распространения коронавируса. В соответствующий перечень входят Россия, Украина, Аргентина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

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Согласно правилам, израильтяне, которые возвращаются из вышеперечисленных стран, будут обязаны пройти карантин в соответствии с требованиями минздрава. Чтобы вылететь в страну из «красного списка» граждане Израиля должны будут получить специальное разрешение в Комиссии по исключениям. Ограничение будет действовать как минимум до 27 июня.

К понедельнику в Израиле были зафиксированы 212 активных случаев заболевания коронавирусом и 29 случаев тяжелого течения болезни. При этом, как отмечает The Times of Israel, в разгар пандемии в стране фиксировали 88 тысяч активных случаев заболевания и более 1,2 серьезных случаев.

Источник: Новая газета



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