В косметике ведущих брендов обнаружили токсичные вещества

Американские ученые протестировали косметику известных брендов и обнаружили, что во многих средствах содержаться токсичные вещества, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology, ученые проверили более 200 косметических средств, в том числе консилеры, тональные кремы, средства для глаз и бровей, а также различные средства для губ. Было установлено, что 56% тональных кремов и средств для глаз, 48% средств для губ и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование PFAS – группа химических веществ, с которыми связан ряд серьезных заболеваний, передает ТАСС.

«Эти результаты вызывают особую озабоченность, если учесть риск воздействия на потребителя в сочетании с масштабом многомиллиардной индустрии, которая ежедневно поставляет эти продукты миллионам потребителей», – отметил профессор физики Грэм Писли, который работал над исследованием.

Как отметил профессор, в полной мере оценить масштабы использования в косметической продукции фторированных химических веществ сложно «из-за отсутствия строгих требований к маркировке» как в США, так и в Канаде. По словам профессора, вещества PFAS часто используются из-за их водостойкости и пленкообразующих свойств.

Ряд веществ, отнесенных к классу PFAS, связывают с раком почек, раком яичек, гипертонией, заболеваниями щитовидной железы, а также недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей.

Исследователи протестировали косметику десятков брендов, включая L’Oréal, MAC, Maybelline, NARS, Estée Lauder и другие.

Ранее американские ученые заявили, что сладкие напитки негативно влияют на память и способности к обучению у детей.