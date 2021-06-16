Видео: «Красная линия» для РФ и НАТО

Очередной саммит НАТО закончился для Украины печально. Подтвердив, что у Киева есть шанс присоединиться к альянсу в будущем, западные страны заклеймили его за коррупцию. Руководство самой Украины, где рассчитывали получить конкретику по вопросу вступления, объясняют провал влиянием РФ на НАТО. Так ли это? Чего именно хочет добиться Москва от альянса?

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Дмитрий Бавырин