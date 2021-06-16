“Риторика схожа с ОПЗЖ”. Телеканал “1+1” ответил на бойкот “Европейской солидарности”

Канал считает, что не должен извиняться за “честное и объективное изложение событий и беспристрастную позицию”. Вместо этого “1+1” потребовал извинений от членов “Европейской солидарности”, которые “оскорбили присутствующих на эфире гостей – воинов АТО и волонтеров – назвав их “черными политтехнологами”.

Бойкот фракцией телеканала на “1+1” назвали популизмом, подменой понятий и манипуляцией. Кроме того, журналисты сравнили “Европейскую солидарность” с “Оппозиционной платформой – За жизнь”.

“Примечательно, что именно “Европейская Солидарность” нашла повод громко объявить бойкот телеканала “1+1”. Это произошло после аналогичного решения партии ОПЗЖ, которая сейчас игнорирует все эфиры, где говорится о “пленках Медведчука”, – отмечает телеканал.

“1+1” также заявил, что “риторика и действия “ЕС” и ОПЗЖ чем дальше, тем сильнее становятся похожими”.

“По поводу громких высказываний о “медиакилерстве” телеканал “1+1” хотел бы напомнить “ЕС” о попытках власти в 2016 году безосновательно лишить телеканал лицензии на вещание. После провала этих попыток и исходя из “пленок Медведчука”, мы не исключаем, что доля акций в структуре “1+1” могла оказаться у Оксаны Марченко – жены Виктора Медведчука – в интересах именно [лидера “ЕС”] Петра Порошенко”, – говорится в заявлении.

Контекст:

10 июня на телеканале “1+1” вышла программа “Право на владу” с ведущей Натальей Мосейчук. Участницей шоу среди прочих была Гращенко. Между ними на шоу случилась стычка. Геращенко предложила Мосейчук и другим журналистам “1+1” перечислить четверть зарплаты на покупку квартир освобожденным из плена украинским военным, а также заявила, что телеканал за последние два года перестал выпускать сюжеты про украинских военных.

“То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, – это называется скотство”, – заявила Мосейчук и обвинила Геращенко во лжи.

Кроме того, у Геращенко на эфире случился и конфликт с гостем и волонтером Геннадием Друзенко, который сравнил нардепа с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой и в ходе дискуссии апеллировал к полу нардепа.

“Когда я смотрю на Скабееву, я понимаю: враг. Когда я смотрю на вас, я ничего не понимаю. Вы ее переплюнули во вранье… Вы – женщина, вы – мать. Вот посмотрите, с вашим сыном бы такое сделали. Зачем вы берете грех на душу? Зачем, Ирина? Вы же человек, в конце концов”, – заявил Друзенко.

В итоге фракция “Европейская солидарность” объявила бойкот телеканалу “1+1”, обвинив его в “манипуляции, сексизме, распространении пророссийских месседжей и медиакиллерстве” в эфире программы “Право на владу”.

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