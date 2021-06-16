 

В Одесской области нашли затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами

16.06.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С 7 июня водолазы-саперы ГСЧС поднимают снаряды со дна, чтобы обеспечить безопасность в местах курортного отдыха.

Фото: dsns.gov.ua

Обследовано 18 тыс. м² дна, изъяты 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тыс. подрывников к снарядам и 12 350 других взрывоопасных предметов.

Фото: dsns.gov.ua

К проведению работ привлечены восемь специалистов.

Фото: dsns.gov.ua

“Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов”, – говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / CNBC – заболевание Трампа коронавирусом — очередная гиря на чаше весов Китая

20.05 / Партия «Зеленые» заявила о попытке бывшего руководства провести нелегитимный съезд

10.11 / Дело уфимской дознавательницы отправили на пересмотр

30.06 / Шнуров стал генпродюсером RTVI

08.07 / Компания Xiaomi представила умный матрас

15.01 / США ввели санкции против китайского инвестора “Мотор Січі”

18.02 / Врач рассказал, как восстановить обоняние переболевшим коронавирусом

27.09 / США обеспокоены эскалацией насилия между Арменией и Азербайджаном

27.01 / Сиярто прилетел в Украину

16.12 / Российские и европейские пользователи не смогли зайти в Telegram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика