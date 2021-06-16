В Одесской области нашли затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами

С 7 июня водолазы-саперы ГСЧС поднимают снаряды со дна, чтобы обеспечить безопасность в местах курортного отдыха.

Фото: dsns.gov.ua

Обследовано 18 тыс. м² дна, изъяты 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тыс. подрывников к снарядам и 12 350 других взрывоопасных предметов.

Фото: dsns.gov.ua

К проведению работ привлечены восемь специалистов.

Фото: dsns.gov.ua

“Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов”, – говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

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