 

СБУ разоблачила подпольное производство горючего: изъяли продукцию и оборудование на 54 млн грн

16.06.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На нелегальном предприятии обнаружили более 750 кубометров горючего и оборудование для его изготовления, их стоимость составляет почти 54 млн грн.

“Незаконным изготовлением топлива занималось руководство двух местных коммерческих фирм. Товар сомнительного качества они изготовляли на территории своего предприятия. Злоумышленники закупали сырье низкого качества и добавляли в него химические присадки. Низкокачественное топливо поставляли в сети автозаправочных станций Харькова и продавали в обход налогового законодательства”, – сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) и 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по местам хранения и реализации контрафактной продукции и в офисах коммерческих фирм.

Правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых руководству коммерческих фирм планируют объявить подозрения. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые из обращения горюче-смазочные материалы.

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Филатов показал девятимесячного сына

15.09 / Гривна к евро подешевела до 33,25 грн/€

26.03 / В России опасаются, что США в рамках новых санкций заблокируют экспорт всей высокотехнологичной продукции

07.07 / Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

21.07 / Создан препарат, который убивает клетки рака молочной железы

17.05 / Ротару продает свой отель Villa Sofia в Крыму. Названа цена

06.12 / В Турции зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

09.05 / “Главное – успокоить мам”. Нацгвардейцы, проходящие службу в ООС, записали поздравление для матерей. Видео

16.10 / Рубль подешевел к доллару и евро

27.02 / “Россияне, когда не понимают, что делать, начинают драться”. Гармаш ответил, как Москва может отреагировать на санкции против Медведчука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика