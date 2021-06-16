СБУ разоблачила подпольное производство горючего: изъяли продукцию и оборудование на 54 млн грн

На нелегальном предприятии обнаружили более 750 кубометров горючего и оборудование для его изготовления, их стоимость составляет почти 54 млн грн.

“Незаконным изготовлением топлива занималось руководство двух местных коммерческих фирм. Товар сомнительного качества они изготовляли на территории своего предприятия. Злоумышленники закупали сырье низкого качества и добавляли в него химические присадки. Низкокачественное топливо поставляли в сети автозаправочных станций Харькова и продавали в обход налогового законодательства”, – сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) и 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски по местам хранения и реализации контрафактной продукции и в офисах коммерческих фирм.

Правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых руководству коммерческих фирм планируют объявить подозрения. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые из обращения горюче-смазочные материалы.

Фото: ssu.gov.ua

—