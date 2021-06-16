ЧП в порту Китая грозит последствиями всему миру

В китайском порту Шэньчжэн оказался частично заблокирован один из терминалов. В результате непрерывность и объемы поставок контейнеров по всему миру оказались под угрозой, передает “Царьград”. Товары перенаправляют в другие места, однако с такими объемами никто не справляется, в порту скопилось много грузов, и это может отразиться на поставках в других странах.