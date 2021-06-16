Зеленский: Украина заслуживает большего

Политик заявил, что Украина заслуживает большего. По его мнению, страна имеет право на то, чтобы стать членом Североатлантического альянса. “Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно”, – подчеркнул Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме “Украина 30. Экономика без олигархов”.

Президент отметил, что сегодня Незалежная следует политике “желанного гостя”, в отличие от некоторых политических сил, которые приближали страну к членству в Альянсе “только на словах”. Зеленский добавил, что в стране наблюдается “крепкая позиция” касательно уважения к государству и нации.

Ранее украинский политик назвал вступление в НАТО единственным способом остановить боевые действия в Донбассе. Зеленский обвинил Москву в новом обострении конфликта на юго-востоке страны. Лидер призвал Альянс расширить присутствие в Черном море, чтобы сдержать развитие России.

Отметим, что члены НАТО не спешат включать Украину в состав. Президент Штатов Джо Байден пояснил, что Незалежная не соответствует целому ряду критериев. В частности, Владимир Зеленский и его подчиненные так и не смогли искоренить коррупцию в стране.

Однако на Украине не теряют надежды. В Киеве считают, что присоединение Украины к Альянсу является “исторически неизбежным”.