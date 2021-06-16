 

Зеленский: Украина заслуживает большего

16.06.2021, 0:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Политик заявил, что Украина заслуживает большего. По его мнению, страна имеет право на то, чтобы стать членом Североатлантического альянса. “Нас нужно приглашать – я считаю, что это честно”, – подчеркнул Владимир Зеленский в ходе выступления на форуме “Украина 30. Экономика без олигархов”.

Президент отметил, что сегодня Незалежная следует политике “желанного гостя”, в отличие от некоторых политических сил, которые приближали страну к членству в Альянсе “только на словах”. Зеленский добавил, что в стране наблюдается “крепкая позиция” касательно уважения к государству и нации.

Ранее украинский политик назвал вступление в НАТО единственным способом остановить боевые действия в Донбассе. Зеленский обвинил Москву в новом обострении конфликта на юго-востоке страны. Лидер призвал Альянс расширить присутствие в Черном море, чтобы сдержать развитие России.

Отметим, что члены НАТО не спешат включать Украину в состав. Президент Штатов Джо Байден пояснил, что Незалежная не соответствует целому ряду критериев. В частности, Владимир Зеленский и его подчиненные так и не смогли искоренить коррупцию в стране.

Однако на Украине не теряют надежды. В Киеве считают, что присоединение Украины к Альянсу является “исторически неизбежным”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.03 / Названы пять утренних привычек, которые могут испортить весь день

07.12 / Трудности, с которыми столкнулись мигранты, желающие вернуться в Россию

12.09 / Теряем все! Даже ядерные бомбы и ракеты

16.12 / Охотились ли древние люди на тираннозавра?

28.12 / Как пройти в искусство: курс на саморазвитие

24.12 / Ученые: Новый коронавирус вызывает преждевременное старение

08.07 / Ленин с ирокезом и шипастыми погонами возмутил народ

05.03 / Готов к выходу Samsung Galaxy A52 5G за 440 долларов

21.01 / Мнение: Шоколад во время чумы

25.03 / Боевик «Годзилла против Конга» выходит в российский прокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика