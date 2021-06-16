Совет безопасности соберётся для обсуждения цен на свёклу

Стремительный рост цен на молодую свёклу встревожил российское правительство. 16 июня состоится заседание Совета безопасности России, где этот вопрос будет основным в повестке дня.

Подорожание свёклы выглядит стремительно даже на фоне цен на молодой картофель, морковь, лук и белокочанную капусту. В отдельных регионах цена килограмма свёклы нового урожая превышает двести рублей. Минсельхоз называет это «активной ценовой динамикой в рамках обычных колебаний начала сезона», а Совбез считает, что эта ситуация «создаёт угрозы государственной безопасности в области отдельных корнеплодов».

– Завтра соберёмся постоянным составом Совбеза, выработаем меры противодействия угрозе, доложим президенту немедленно после его возвращения с саммита в Женеве, – заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Завтрашнее заседание пройдёт в режиме полной секретности. Участвовать будут только постоянные члены Совета безопасности. В зал не пустят не только прессу, но даже министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. За него доклад зачитает его отец, Николай Патрушев, входящий в постоянный состав Совбеза. Владимир Путин не сможет присутствовать лично из-за встречи с президентом США в Женеве. Однако в перерыве саммита он выйдет на видеосвязь с Москвой, чтобы послушать доклад Минсельхоза и дать свою оценку ситуации.

Наиболее эффективной мерой по преодолению роста цен называют принудительное изъятие «отдельных корнеплодов» у производителей и продажу их по ценам прошлого года. Хотя это решение ещё не принято, Росгвардию уже перевели на казарменное положение и выдали боевые патроны.

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