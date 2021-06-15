Мнение: Сабантуй и коронавирус
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На Сабантуе в Татарстане лошадь наехала на зрителей.
Повезло, что обошлось без серьезных травм, пострадал 15-летний мальчик, получивший ушибы.
Но в фотоотчете с Сабантуя мое внимание привлекли не лошади. А зрители и участники, которые, почему-то не соблюдают социальную дистанцию, не носят масок…
От Казани до Батасей, где снято видео и сделаны фотографии, порядка ста километров. Похоже, что уже в ста километрах от столицы Татарстана, даже не слышали про коронавирус….
Выходит, что живут люди и не ведают, что им угрожает смертельная опасность в виде коронавируса? Или знают, но убеждены, что коронавирус – не лошадь, не задавит?
Хорошо в Балтасях?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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