Мнение: Сабантуй и коронавирус

На Сабантуе в Татарстане лошадь наехала на зрителей.

Повезло, что обошлось без серьезных травм, пострадал 15-летний мальчик, получивший ушибы.

Но в фотоотчете с Сабантуя мое внимание привлекли не лошади. А зрители и участники, которые, почему-то не соблюдают социальную дистанцию, не носят масок…

От Казани до Батасей, где снято видео и сделаны фотографии, порядка ста километров. Похоже, что уже в ста километрах от столицы Татарстана, даже не слышали про коронавирус….

Выходит, что живут люди и не ведают, что им угрожает смертельная опасность в виде коронавируса? Или знают, но убеждены, что коронавирус – не лошадь, не задавит?

Хорошо в Балтасях?

Фотографии отсюда и отсюда

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