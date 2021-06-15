«Мне жаль русский народ»

Американцы — об интервью Путина накануне встречи с Байденом.

Интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC — первое за три года — комментировалось американскими СМИ еще до выхода в эфир вечером в понедельник, благодаря показу отрывков и публикации текста. Здешняя пресса особо выделяет ответы о Навальном, непричастности РФ к кибератакам на США и о готовности провести обмен жителей двух стран — заключенных тюрем.

Отклики американцев на интервью — самые разные, они зависят от политических пристрастий, за кого пользователи соцсетей голосовали в ноябре прошлого года: за Трампа или Байдена. Любопытно, что в дискуссии, развернувшейся на интернет-страницах ведущих СМИ США, активно участвуют пользователи с российскими никами, например Shapoclyak (Шапокляк).

О палитре мнений «простых американцев» — в конце материала. Сначала о том, что выделила в этом полуторачасовом интервью американская пресса.

Единственное, в чем сходятся два президента, — оценка состояния отношений между двумя странами.

В отрывке интервью NBC, показанном в пятницу, Путин сказал, что между США и Россией «двусторонние отношения ухудшились до самого низкого уровня за последние годы». В воскресенье Байден подтвердил: «Чтобы внести ясность: я думаю, что он прав, это низкая точка». И еще одно — оба президента говорят, как принципиально важны в международных делах «стабильные и предсказуемые отношения». Но понимают их они абсолютно по-разному и обвиняют друг друга в подрыве стабильности. Байден говорит об аннексии Крыма, о конфликте на востоке Украины, о вмешательстве в американские выборы и кибератаки на американское правительство и крупнейшие компании. Путин — о расширении НАТО на восток, действиях США в Ливии, Афганистане, Сирии. На обвинения в нарушении прав человека, тюремном преследовании реальной, а не «карманной» оппозиции в РФ следует напоминание о недавних событиях в США — аресте сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий 6 января. Обозреватель NBC Кир Симмонс несколько раз был вынужден прервать ответы Путина и сообщить президенту о том, что этот прием в дискуссии называется whataboutism («А как у вас насчет этого?»). В интервью Путин вспомнил русскую поговорку: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», что тоже подходит в данном контексте.

Демонстрация на Тайм-сквер в поддержку арестованного Алексея Навального, 31 января 2021 года. Фото: EastNews

Путин не дал гарантий того, что Навальный выйдет живым из тюрьмы,

…хотя его просил об этом Симмонс. Президент РФ снова упорно не называл имени оппозиционера, а когда журналист в третий раз напомнил: «Его зовут Алексей Навальный», ответил: «Не важно».

Английский перевод «I don’t care» (равнозначный «Меня это не волнует») некоторые СМИ связали с вопросом о том, останется ли живым Навальный. И вот уже президент Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе оперативно реагирует, заявив, что смерть Навального стала бы трагедией и свидетельством нарушения прав человека, ухудшующим отношения Москвы с Вашингтоном и остальным миром.

Путин сравнил Навального с обычным заключенным: «Я исхожу из того, что к человеку, которого вы упомянули, будут применены такие же меры, не хуже, чем к любому другому, оказавшемуся в тюрьме». Когда журналист констатировал, что репрессии против Навального и его коллег показали всему миру, что инакомыслие в РФ неприемлемо, президент ответил, что смотрит на это «совершенно по-другому». Путин назвал смешным утверждение, что он боится оппозиции. «У нас нет такой привычки — кого-то убивать»,— так он ответил на прямой вопрос: «Вы приказали убить или нет?»

Граффити с изображением Алексея Навального в Женеве, где 16 июня должна состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Фото: EastNews

О том, что Путина называют «убийцей»: «Меня это нисколько не беспокоит»

«Я слышал десятки обвинений», — сказал Путин и добавил, что он «привык» к атакам «со всех сторон» и под «всевозможными предлогами и причинами», вспомнил «борьбу с терроризмом на Северном Кавказе». «Меня это не удивляет», — отметил президент, назвав резкую риторику президента Америки «выражением общей культуры США», связанной с «мачизмом» и Голливудом.

Кир Симмонс в разговоре упомянул и других убитых противников российской власти: Анну Политковскую, Бориса Немцова, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского и даже Михаила Лесина, назвав перечисленных «жертвами Путина». Путин ответил: «Знаете что, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое несварение желудка, только словесное». Любопытно, отмечает ряд здешних СМИ, но на вопрос Симмонса, считает ли он себя «убийцей», прямого ответа «нет» так и не прозвучало. Президент сказал: «Я всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют».

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О Байдене и Трампе

Путин признал, что Байден «кардинально отличается» от бывшего президента Дональда Трампа тем, что он профессиональный, карьерный политик, который почти 40 лет работал в Капитолии (возглавлял комитет сената по международным делам) и два срока в роли вице-президента.

Фото: Drew Angerer / Getty Images

«Другой тип людей, и я очень надеюсь, что да, что есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не последует никаких импульсивных движений от имени действующего президента США», — сказал Путин. А иначе какой смысл собираться, добавил он в другом месте. Чем спорить и ругаться, лучше посвятить время решению внутренних экономических и социальных проблем. Путин подтвердил оценку, данную ранее Трампу: «неординарный человек». В отличие от Байдена, сказал Путин, Трамп не был ключевым политическим игроком до того, как стал президентом. «Я считаю, что бывший президент США г-н Трамп — выдающаяся личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США», — сказал Путин. «Он красочный человек».

Когда Кир Симмонс вспомнил еще одно высказывание Байдена — о том, что 10 лет назад, будучи вице-президентом, тот сказал Путину: «Я посмотрел в ваши глаза и не увидел там души» (отсылка к словам президента Буша-мл., увидевшего в глазах Путина душу), а Путин в ответ якобы сказал с улыбкой: «Мы понимаем друг друга», — президент РФ сказал, что не помнит этого момента их давнего разговора.

Какие ваши доказательства?

Президент Путин назвал утверждения США о том, что за серией кибератак в США стояли российские хакеры или само правительство, «фарсом» и призвал правительство США предоставить доказательства. Журналист привел пять примеров, о которых сказала американская разведка: вмешательство в президенсткие выборы в 2016 и 2020 гг., взлом и похищение информации о разработке вакцины от коронавируса, хакерская атака на SolarWinds, от которой пострадали девять министерств, незадолго до саммита «Майкрософт» пояснила о том, что была одна очередная атака и целями были организации, которые критиковали Путина. Президент РФ его утверждения высмеял за отсутствием доказательств.

Главный офис американской IT-компании SolarWinds в Остине, штат Техас. Фото: Reuters

Ответ стоит цитаты:

— Господин президент, вы ведете кибервойну против Америки? Так ли это?

— Дорогой Кир, вы сказали, что есть целый набор доказательств кибератак со стороны России, а потом перечислили те официальные американские ведомства, которые об этом заявили, так?

— Я просто передаю вам информацию относительно того, кто об этом сказал, чтобы вы могли ответить.

— Да, вы мне передаете информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, а доказательства-то где?

На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ.

Американцы не знакомы с творчеством Ильфа и Петрова и поэтому процитированные Путиным слова Остапа Бендера (в оригинале — «Всемирную лигу»), обращенные к Михаилу Самуэлевичу Паниковскому, жаловавшемуся на то, что он старый и его девушки не любят, прошли незамеченными. Но если президенту Байдену кто-нибудь из американских экспертов, не путающих «перезагрузку» с «перегрузкой», объяснит ответ Путина, подозреваю, что у того могут возникнуть мысли, что российский президент троллит визави накануне саммита.

Американские СМИ отметили, что президент РФ отрицает все:

вмешательство в выборы,

кибератаки на США,

готовность предоставить Ирану спутниковую систему слежки за американскими военнослужащими,

покушение на Навального, смерть других личных противников Путина,

нарушения прав человека в России,

нарушения прав человека в Китае и т. д. и т. п.

«Какие ваши доказательства», услышит Байден, если начнет передавать «общую озабоченность» США и партнеров по G7 и НАТО в отношении политики Кремля. Тупиковая ситуация, отмечают американские СМИ, но она поможет президентам предстать с выгодной стороны перед внутренней аудиторией.

В этом интервью есть и позитивные моменты, хотя их не так много. Президент РФ сказал, что РФ готова обсуждать вопросы ядерного разоружения — договора, который придет на смену СНВ-3. Готова провести обмен заключенными (корреспондент вспомнил об американцах Треворе Риде и Поле Уилане, президент — о летчике Ярошенко). Путин сказал, что РФ готова продолжать сотрудничество с США в космосе. То есть, если президенты очень захотят, темы сотрудничества на этом саммите, который многие эксперты заранее называют «провальным», все же остаются.

Оценки соцсетей

Мнения пользователей соцсетей резко различаются. Для сравнения берем комментарии читателей умеренно-консервативного издания Wall Street Journal, где высказываются трамписты, и либеральной газеты Washington Post. Характерные цитаты, почти без комментариев.

«УОЛЛ-СТРИТ ДЖОРНЭЛ»

Пользователь Steven Chen:

— США/Байдену придется противостоять России/Путину по каждому вопросу, который отклоняется от наших внутренних норм. Поскольку у США гораздо больший ВВП, чем у России, мы можем позволить себе вводить санкции одну за другой, чтобы нанести вред российской экономике. Цель — заставить Россию/Путина вести себя прилично. Это будет непросто, но действовать нужно осторожно и методично.

Michael Lee:

— Если вы не можете помнить основные детали, вряд ли вы можете проявить силу. До тех пор пока Байден не провалит эту встречу полностью, наши СМИ будут провозглашать его победу над злым силачом. К сожалению, остальной мир (за исключением «мягких» европейцев) не верит в эти ложные рассказы и некачественные факты из наших СМИ, поэтому для мировой аудитории будет важно, кто из лидеров продемонстрирует силу во время встречи.

Charles LeBrell:

— Все должно пройти хорошо, Байден только что дал «зеленый свет» российскому нефтепроводу.

Christopher Holland:

— Когда русские говорят, что враждебные отношения сохранятся надолго, это означает только одно: они думают, что выиграют, и не боятся конфронтации. Они не уважают Байдена и не боятся Америки. Байдена ждет шок. Это «второй срок» Джимми Картера и, вероятно, даже хуже.

David Eyke:

— Путин полностью доволен Байденом, но он знает, что не может этого сказать. Нефть за 70 долларов, остановка Keystone, отмена санкции против «Северного потока», прекращения бурения на шахтах в федеральных землях США, остановка давления в связи с недостаточными расходами европейцев на нужды НАТО. Путин получает все, что хотел. И он полностью этим доволен. Но он будет «притворно драться» с Байденом, который от этого не станет мудрее. Русские — знатоки государственного управления.

«ВАШИНГТОН ПОСТ»

Emm-Why:

— Хорошие люди в РФ заслуживают более справедливого устройства общества.

Gordon Hilgers:

— Я действительно не понимаю, почему мы вообще беспокоимся о России. Экономика моего штата Техас больше, чем у России. Путин навел на своих жителей слепоту, похоже, не заинтересован в росте экономики страны. Все, чем обладает Россия, — это угроза большого количества ядерных ракет. Мне жаль русский народ.

Hrodland:

— В каком-то смысле все решится само собой. После 2008 года РФ каждый год немного росла. Но потом все застопорилось. Все, что нужно остальному миру, — это продолжать расти, пока мы наблюдаем, как РФ исчезает вдали.

MuricanIdiocracy:

— Интервью NBC никогда не должно было состояться. Как и в случае с Трампом, американские СМИ не должны предоставлять Путину мегафон. Глупый вопрос «Ты убийца?» — специально для того, чтобы получить в ответ эту ухмылку… NBC поступил очень безответственно, проведя и транслировав это интервью перед встречей с президентом Байденом.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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