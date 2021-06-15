4 экранные пары, глядя на которые хочется верить в идеальные романтические отношения

Обычно мы смотрим фильмы, чтобы пережить напряженные моменты, которые нам не хотелось бы переживать в нашей собственной жизни. Разве у вас не возникало чувство облегчения, что происходящее случается лишь в жизни экранных персонажей? Мы достигаем своего рода катарсиса, наблюдая за вымышленным персонажем, который испытывает боль и саморазрушение. Но есть ли фильмы, в которых демонстрируется любовь, к которой нужно стремиться?

Романтическое кино призвано показывать нам романтические отношения. Мы смотрим на главных героев и вместе с ними учимся тому, как завоевывать любовь. В то же время каждая экранная пара проходит через множество преград, рождая опыт и терпение. Ну чем не руководство по улучшению себя?

Давайте посмотрим на четыре экранные пары, которых мы знаем и любим. Они учат нас поддерживать своего партнера, когда он близок к ошибке, и примером доказывают, что идеальные отношения тоже бывают.

Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер (“Мой парень — псих”)

Их встречу нельзя назвать отличным стартом для развития отношений. Пэт только-только оправился после лечения в реабилитационной клинике и еще переживает по поводу расставания с женой. Тиффани не в силах забыть супруга, но очень пытается. Нарастающий саморазрушительный роман главных героев грозит катастрофой, но при этом полностью сосредоточен на выздоровлении обоих. Так неужели, чтобы поучаствовать себя счастливым и кому-то нужным, придется добавить себе проблем и переживаний? Нет, просто Пэт и Тиффани встретились в нужное время и в нужном месте.

Каждому психу по чокнутой

На протяжении фильма главные герои переживают многое. Тиффани видит Пэта за пределами его проблем, в то время как он не в состоянии выйти из замкнутого круга. Не это ли рука помощи, которую мы не ждем, но которая так необходима? Слегка чудаковатая Тиффани находит способ, как вытащить Пэта из проблем, даже если он этого не видит. Ведь мы не можем выбрать место, когда встречаем людей, в которых влюбляемся. Но мы можем дать им время, поддерживая их выздоровление и возвращение к нормальной жизни.

Для многих поклонников кино полной неожиданностью стало то, что звезда “Голодных игр” получила “Оскар” за эту картину. А еще пошла целая волна слухов о романе Купера и Лоуренс, которые не более чем хорошие друзья. На их счету несколько совместных картин, в которых они снова перевоплощаются во влюбленных.

Кира Найтли и Сэм Рокуэлл (“Детка”)

Меган хочет принять предложение своего бойфренда, но понимает, что не готова к серьезным отношениям. Может, дело в том, что ей нужен другой мужчина? Она берет перерыв и тусит с молодыми, не желая становиться взрослой. Крейг намного старше, но пытается сохранить молодость души, несмотря на все свои “взрослые” обязанности. Ведь это не означает, что нужно отказаться от мечты, не правда ли?

На перепутье взросления

Может показаться, что героиня Киры Найтли не хочет взрослеть. Все ее друзья давно вышли из детства, но именно здесь, ощущая себя подростком, главная героиня чувствует максимальный комфорт. Она чувствует себя застрявшей и словно ждет толчка. Меган не способна двигаться вперед, поскольку не верит, что все еще есть шанс стать счастливой.

Все мы хотим встретить человека, который помог бы стать тем, кем мы мечтаем стать, при этом заставляя смеяться и радоваться жизни. А потому взрослеть на пару вдвойне приятнее.

Райан Гослинг и Эмма Стоун (“Эта дурацкая любовь”)

И хотя в этой мелодраме много пар, решающих свои проблемы, роман между Джейкобом и Ханной самый трогательный. Оба не прочь нового знакомства. И если Ханна мечтает о страсти, уже получивший урок Джейкоб надеется на что-то большее. В один момент их желания останавливаются на осознании, что не хватает человека, с которым можно поговорить и с которым просто интересно.

Картина разрушает стереотип, что если нам не подходит какой-то типаж, то это означает, что в этом человеке ничего больше нет. Напротив, на поверку может оказаться, что внутри скрыт целый мир. Не судите партнера поверхностно, даже если кажется, что человек не ищет ничего серьезного.

Идеально сошлись

Отношения представляют собой то, над чем постоянно нужно работать, поскольку, если один даст слабину, в отношениях появится трещина. Персонаж Гослинга – красавчик-плейбой, но его история интересна тем, что он не ищет новых приключений, а мечтает о чем-то серьезном. Героиня Стоун – простая девушка, чья голова занята не тем. Она не замечает настоящего отношения к ней, а потому рискует совершить ошибку.

Логан Лерман и Лили Коллинз (“Застрял в любви”)

Когда мы чувствуем себя разбитыми, а прошлое воспринимается виновником всех неудач, мы становимся циничными, разочаровываясь в самой возможности найти счастье. Мы рискуем упустить шанс обнаружить, что есть нечто большее, чем наша боль. История Лу и Сэм – попытка забыться, оставить свои обиды в прошлом, ведь сделать шаг навстречу и открыться всегда сложно.

Фильм “Застрял в любви” дает осознание того, что родители тоже были молодыми и могли совершить свои ошибки, а потому не стоит идти по их стопам и сводить все к сравнению. У главных героев бывают взлеты и падения, но они стараются поддерживать друг друга даже тогда, когда не до конца понимают смысла происходящего. И этом и заключена идея оставаться вместе и вместе выходить из проблем.

Застрять в просмотре

Картина получилась невероятно эмоциональной, а экранная пара в исполнении Лермана и Коллинз – очень чувственной. Их экранный дуэт вышел противоречивым, а вместе они – непохожими: строптивая, самоуверенная дочь и спокойный, рассудительный парень, влюбленный в нее. Своим примером он показывает, как нужно добиваться расположения девушки и когда становиться ее наставником. Лу помогает Сэм понять, насколько важны материнские узы, и не боится указать на ее неправоту.