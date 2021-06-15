Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса

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15.06.2021, 23:18, Новости дня
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Инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Укоротился период инкубационный, сейчас четыре-пять дней. Клиническая картина, наверное, сильно не поменялась», – рассказал он RT. Проценко не стал прогнозировать, связан ли взрыв заболеваемости с индийским штаммом коронавируса.

Также он уточнил, что вакцинация – «это единственный выход из создавшейся ситуации пандемии, и вопрос, как она регулироваться должна».

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что заболевание некоторыми новыми штаммами коронавируса может вызвать более тяжелое течение болезни.



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