 

СК возбудил уголовное дело из-за TikTok-ролика с «надругательством» над иконой

15.06.2021, 23:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих из-за TikTok-ролика, в котором икону использовали в качестве реквизита, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

В соцсетях появилась информация о том, что блогеры якобы решили записать провокационный ролик в TikTok и в качестве реквизита использовали икону, передает РИА «Новости».

Согласно данным следствия, днем 11 июня молодые люди, которые снимали ролик около дома по Нагорному бульвару в Москве, «преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», – сказала Иванова. Максимальная санкция – лишение свободы на один год.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению, добавила Иванова.

Между тем в Telegram-каналах появилось видео, на котором прохожий обратил внимание на съемки ролика с использованием иконы. Мужчина подошел к блогерам и поинтересовался, с какой целью используется изображение, на что загримированные девушки заявили ему, что ни в какую религию не верят и являются атеистами, а икона для них «просто картинка». Очевидец, возмутившись ответом молодых людей, ударил одну из участниц по лицу. После этого блогеры начали угрожать мужчине вызовом полиции. Прохожий продолжил ругаться и стал прогонять молодых людей.

Ранее в Пермском крае две школьницы во время съемок видеоролика для TikTok подожгли солому на ферме, сгорело имущество на сумму 150 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Пентагон планирует сдержать «региональные амбиции» Китая с помощью ракет

02.01 / Ляшко: Слухи и политические заявления о регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности

31.05 / Членом набсовета НАК “Нафтогаз України” стала замглавы Офиса президента Свириденко

24.03 / YouTube получит новые коммерческие функции

12.05 / В Перми прошло открытие полуфинала «Мастеров гостеприимства»

07.05 / В РФ выявили 7,6 тыс. новых случаев коронавируса

17.02 / В Хмельницкой области полицейский продавал служебную информацию из базы Нацполиции – ГБР

06.05 / Страны G7 намерены давать скоординированные ответы на действия КНР

04.03 / Верховный суд перечислил уважительные причины неуплаты алиментов

01.06 / Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика