Проценко: В Коммунарку прибывает больше, чем когда-либо ранее

Больных с коронавирусом в больницу в Коммунарке прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны, сообщил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, отметив, что что Москва пока не достигла пика заболеваемости.

«Мы сейчас видим, что более 200 пациентов поступает каждый день (ГКБ № 40), это больше, чем в пиковые дни в первые две волны», – сказал Проценко в интервью RT Россия, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что ничего не знает про существование «московского» штамма коронавируса, но считает, что низкие темпы вакцинации создают для этого предпосылки.

Кроме того, Проценко считает, что Москва пока не достигла пика заболеваемости коронавирусом. «Я бы хотел, чтобы мы на сегодняшний день были на пике (по заболеваемости коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД). Но чудес не бывает», – цитирует его ТАСС.

Ранее Проценко предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса.

Напомним, 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.

Главврач больницы № 40 в Коммунарке рассказал, что коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».

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