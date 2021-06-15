Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» планируют инсценировать химатаку в Идлибе для обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против населения, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим улить.

Как сообщил контр-адмирал, в Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» провокации в южной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, передает ТАСС.

«По данным источников, террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» на грузовом автомобиле доставили в район города Ариха четыре емкости с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. Таким образом, по имеющейся информации, боевики планируют осуществить инсценировку „химической атаки“ для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», – сказал Кулить.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, 23 мая РФ предупреждала о подготовке боевиками провокации на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Еще одно предупреждение о планах боевиков устроить провокацию с химоружием в Идлибе в Минобороны сделали 24 апреля. Ранее РФ неоднократно предупреждала о намерении боевиков устроить провокацию с химоружием в Идлибе.