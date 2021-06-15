В Беларуси на оперную певицу Левчук завели дело за госфлаг в мусорнике

В белорусской прокуратуре отметили, что гражданка Л. сняла видео “со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики”. Прокуратура говорил, что она вместе с другим участником ролика бросила флаг на землю, а затем поместила его в контейнер для мусора.

Хоть имя певицы прокуратура не называет, но о том, что речь о Левчук, она сама подтвердила в Facebook.

“Как сказал один уважаемый мною адвокат, теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества”, – прокомментировала она.

https://www.facebook.com/margo.bysia/videos/2823533334580141/

Скорее всего, уголовное дело было открыто из-за видео, опубликованного 10 июня. Это сатирический музыкальный клип, где Левчук гуляет с красно-зеленым белорусским флагом по городу и поет о “бацьке”, победившем коронавирус и укрепляющем “нацию и геноцид/генофонд”.

В дополнение к этому идут нарезки с провластных митингов и выступления военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова, который среди белорусов стал мемом за фразу: “Я – ябатька. Ты, я, мы – батька”.

ВИДЕОВидео: Margarita Levchuk . Soprano / YouTube

Контекст:

Левчук – известная белорусская оперная певица. С начала протестов в стране она поддерживала оппозиционное движение. Сейчас она находится в Литве, отмечает “Немецкая волна”. С февраля на своем YouTube-канале она выпускает сатирические музыкальные ролики о Беларуси, где критикует нынешнюю власть. Один из роликов посвящен инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выбора президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в стране начались массовые протесты несогласных с результатами. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые акции протеста в Беларуси прекратились.

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