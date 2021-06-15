 

В Беларуси на оперную певицу Левчук завели дело за госфлаг в мусорнике

15.06.2021, 23:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В белорусской прокуратуре отметили, что гражданка Л. сняла видео “со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики”. Прокуратура говорил, что она вместе с другим участником ролика бросила флаг на землю, а затем поместила его в контейнер для мусора.

Хоть имя певицы прокуратура не называет, но о том, что речь о Левчук, она сама подтвердила в Facebook.

“Как сказал один уважаемый мною адвокат, теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества”, – прокомментировала она.

https://www.facebook.com/margo.bysia/videos/2823533334580141/

Скорее всего, уголовное дело было открыто из-за видео, опубликованного 10 июня. Это сатирический музыкальный клип, где Левчук гуляет с красно-зеленым белорусским флагом по городу и поет о “бацьке”, победившем коронавирус и укрепляющем “нацию и геноцид/генофонд”.

В дополнение к этому идут нарезки с провластных митингов и выступления военного комиссара Гомельской области Андрея Кривоносова, который среди белорусов стал мемом за фразу: “Я – ябатька. Ты, я, мы – батька”.

ВИДЕОВидео: Margarita Levchuk . Soprano / YouTube
Контекст:

Левчук – известная белорусская оперная певица. С начала протестов в стране она поддерживала оппозиционное движение. Сейчас она находится в Литве, отмечает “Немецкая волна”. С февраля на своем YouTube-канале она выпускает сатирические музыкальные ролики о Беларуси, где критикует нынешнюю власть. Один из роликов посвящен инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выбора президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в стране начались массовые протесты несогласных с результатами. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые акции протеста в Беларуси прекратились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.11 / Зеленский, Ермак, Богдан, досрочные выборы, Разумков, Кличко, Тищенко. Интервью Бацман с Кириллом Тимошенко. Трансляция

14.07 / “Преднамеренная атака”. Эрдоган обвинил Армению в нападении на Азербайджан

26.01 / Подсчитано, сколько пластика в реке Ганг

03.03 / Жителям ЕС непонятен «европейский суверенитет», но они не против его укрепления

01.05 / МИД: Москва готова оказывать содействие урегулированию между Бишкеком и Душанбе

25.03 / Alpina представила доработанный седан BMW 8-Series Gran Coupe

04.06 / Путин призвал объединять усилия для недопущения возобновления пандемии

14.09 / Названо число участников Координационного совета белорусской оппозиции

29.10 / На Донбассе украинский военный получил ранение из-за обстрела боевиков – штаб ООС

03.09 / На гривнах захотели «сбрить бороды» князьям Владимиру и Ярославу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика