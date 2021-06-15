“Приводит к субъективности оценки”. Новшество ВНО 2021 привело к скандалу

Речь идет о задачах с открытой формой ответа. Например, сочинения или решения примеров по математике, где нужно показать способ решения. Ранее такие работы по очереди проверяли два экзаменатора, каждый ставил свою оценку. Если оценки были разными, тогда работу отдавали старшему экзаменатору.

В 2021 году из-за нехватки средств Украинский центр оценивания качества образования нанял экзаменаторов только для одной проверки. Решение об этом было принято несколько месяцев назад, но интерес к ситуации возник только сейчас.

Оценивание работ одним экзаменатором приводит к субъективности оценки. Об этом 14 июня в Facebook написал Тарас Ткачук, сотрудник Винницкой академии непрерывного образования.

“Вся система внешнего независимого оценивания была выстроена изначально так, чтобы поставить всех выпускников в равные условиях, только не в этом году. Уже один раз такой досадный случай произошел во времена [экс-министра образования и науки Дмитрия] Табачника, но благодаря отчаянным и принципиальным работникам Центра оценивания качества образования вторую проверку восстановили”, – отметил Ткачук.

По его словам, все, кто писал ВНО по математике, украинскому и иностранным языкам в этом году, “оказались заложниками одной проверки, которая, разумеется, не может быть объективной”.

“Экзаменаторы – это люди, которые элементарно могут устать и ошибиться. Ну, если они не заметят какой-то ошибки, то пусть, но в других работах заметят. Гораздо печальнее, когда во время оформления бланка для оценки крестики случайно оказываются не там. Это те крестики, от которых может зависеть судьба абитуриента, между прочим”, – подчеркнул педагог.

По его словам, во время второй проверки письменных работ по языку чаще всего корректируется оценка за содержание письменного высказывания, именно там бывает разница в несколько баллов.

“На моей памяти была разница в шесть баллов, которые вполне справедливо поднял второй экзаменатор”, – заявил Ткачук.

https://www.facebook.com/tkachuktp/posts/3012463732363552

В Центре оценивания качества образования заявили, что решили использовать модель одинарной проверки, потому что для этого были объективные причины.

“Как известно, в начале года произошло некоторое повышение окладов педагогических работников. Напомним, что к проведению ВНО привлекается около 100 тыс. человек, поэтому любое повышение заработных плат привлеченных работников приводит к существенному росту стоимости тестирования. К сожалению, возможности обеспечить все процессы ВНО без увеличения объемов финансирования не представлялось возможным. Именно это обстоятельство заставило руководство Украинского и региональных центров оценивания качества образования принять решение об одинарной проверке ответов участников ВНО на заданиях с открытой формой”, – отметили в сообщении.

В центре считают, что качество проверки работ не пострадало, потому что, в частности, была усилена процедура подготовки экзаменаторов.

“Мы создали консультативную группу, в функции которой входило оперативное предоставление в реальном времени консультаций и рекомендаций по оценке проблемных работ. В ее состав вошли опытные экзаменаторы из разных регионов, а также методисты центра. В случае возникновения малейших сомнений по оценке той или работы экзаменаторы имели возможность обратиться к консультативной группе. Коллеги оперативно анализировали такие работы, принимали решения по их оценке, а также сообщали всем старшим экзаменаторам о том, как нужно оценивать подобные работы”, – подчеркнули в центре.

Соосновательница объединения “Смарт освіта” и “Батьківський контроль” Иванна Коберник считает, что привлечение одного экзаменатора вместо двух для проверки работ – это вынужденный шаг, который произошел “из-за халатности Минобразования, правительства и народных депутатов”. Об этом она написала в Facebook.

“С момента принятия бюджета-2021 было известно, что в госбюджет заложено недостаточно средств на проведение ВНО. УЦОКО говорил об этом всем кому мог: правительству, депутатам, МОН. Всем было все равно. Тогда УЦОКО еще в декабре предложил законопроект об освобождении выпускников 2021 года от государственной итоговой аттестации”, – отметила она.

По словам Коберник, в случае своевременного принятия такого решения меньше выпускников регистрировалось бы на тестирование, это потребовало бы печати меньшего количества тестовых тетрадей, пунктов тестирования и инструкторов. За счет этой экономии остались бы деньги на экзаменаторов и двухэтапную проверку работ.

“Но нет. Депутаты то предложение проигнорировали. И отменили ГИА только в апреле, когда на него уже зарегистрировались все выпускники 2021 года. На все количество зарегистрированных были напечатаны тетради, значительная часть которых ушла в помойку, а пункты тестирования в дни ВНО работали полупустые”, – подчеркнула она.

https://www.facebook.com/ivanna.kobernik/posts/4447802138566260

Контекст:

Основная сессия ВНО в этом году проходила с 21 мая (тестирование по химии) по 15 июня (тестирование по географии). В Министерстве образования и науки Украины заверили, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

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