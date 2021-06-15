Байден и Путин готовятся ко встрече, Рада приняла закон о налоговой амнистии. Главное за день

Заседание Верховной Рады

Украинский парламент 15 июня принял во втором чтении знаменитый закон о налоговой амнистии (в МВФ уже анализируют, есть ли в нем предохранители от отмывания средств и коррупции), ратифицировала выход Украины из соглашения СНГ о правах потребителей и внесла в повестку дня законопроект об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский – это вызвало скандал в “Голосе”.

Спортсмен Василий Вирастюк, избранный на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области от партии “Слуга народа”, принес присягу народного депутата Украины под крики “Ганьба” со стороны оппозиции.

Кроме того, президент Владимир Зеленский ветировал недавно принятый закон, который должен был усилить ответственность за недостоверное декларирование. Из-за принятых при голосовании правок в нем появились лазейки для декларантов.

Саммит США – ЕС

По итогам саммита Европейский союз и США выразили готовность поддержать программы реформ в Украине, Грузии и Молдове, решили координировать свои действия в отношении России, и заявили о намерении привлечь Александра Лукашенко к ответственности за принудительную посадку самолета Ryanair.

НАПК признало незаконным назначение Витренко

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) признало незаконным решение о назначении Юрия Витренко на должность главы правления НАК “Нафтогаз України” и потребовало расторгнуть контракт с ним.

Кабмин обжалует предписание НАПК в суде.

Стал известен порядок дня встречи Байдена и Путина

В Кремле обнародовали план переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, которые пройдут в Женеве 16 июня. Переговоры состоятся как “в узком составе”, так и в расширенном, а пресс-конференции после них президенты проведут по отдельности.

Байден уже прилетел в Швейцарию, Путин будет там в день переговоров.

Медведчук пожаловался на Украину в ЕСПЧ

Попавший под санкции и подозреваемый в госизмене народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Папа римский назначил своего представителя в Украине

Апостольским нунцием в Украине стал Висвальдас Кульбокас.

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