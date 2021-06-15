 

“Удалось поглумиться над американцами”: политолог Лукьянов оценил юмор Путина в интервью NBC

15.06.2021, 23:04, Разное
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Беседуя с Владимиром Путиным, журналист Кир Симмонс из NBC задал вопрос о приписываемых России кибератаках. Президент отметил, что после многочисленных обвинений никто не предъявил доказательства. “Можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ”, – процитировал российский лидер мошенника Остапа Бендера.

По мнению политолога Федора Лукьянова, Путину “удалось поглумиться над американцами” с помощью непонятной для них фразы. Журналисты из NBC перевели слова президента России буквально, поэтому они звучат странно. “Думаю, американцам это кто-то объяснит”, – предположил эксперт. Впрочем, трудности перевода российского президента вряд ли заботят, поскольку он чувствует себя уверенно и раскованно, считает Лукьянов.

Политолог также отметил, что юмор Путина достаточно специфический. В своих высказываниях президент часто использует цитаты, которые от него совсем не ждешь. По словам эксперта, таким образом Владимир Владимирович демонстрирует хорошую начитанность.

Напомним, в среду, 16 июня, Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл темы предстоящего саммита. Также известно, сколько продлятся переговоры глав двух государств.



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