Мнение: Путина в Женеве встретит нарисованный Навальный…
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент России летит в Швейцарию. Накануне встречи с Байденом Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC.
Американские зрители обратили внимание, что Путин упорно не называет Навального по имени. Когда журналист в третий раз напомнил: «Его зовут Алексей Навальный», Путин ответил: «Не важно».
«Английский перевод «I don’t care» (равнозначный «Меня это не волнует») некоторые СМИ связали с вопросом о том, останется ли живым Навальный. И вот уже президент Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе оперативно реагирует, заявив, что смерть Навального стала бы трагедией и свидетельством нарушения прав человека, ухудшающим отношения Москвы с Вашингтоном и остальным миром» (отсюда).
Как они не могут понять, что Владимир Путин просто не хочет произносить вслух имя Алексея Навального? Разве он не имеет на это право? Имеет! Вот и не произносит…
А тут еще в Женеве к прилету Путина кто-то нарисовал граффити с Навальным.
Если Навального нарисовали не садисты, кто эти художники?
На снимках: граффити с изображением Алексея Навального в Женеве, фотографии отсюда и отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет