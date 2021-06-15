 

Мнение: Путина в Женеве встретит нарисованный Навальный…

15.06.2021, 22:42, Разное
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Президент России летит в Швейцарию. Накануне встречи с Байденом Путин дал большое интервью американскому телеканалу NBC.

Американские зрители обратили внимание, что Путин упорно не называет Навального по имени. Когда журналист в третий раз напомнил: «Его зовут Алексей Навальный», Путин ответил: «Не важно».

«Английский перевод «I don’t care» (равнозначный «Меня это не волнует») некоторые СМИ связали с вопросом о том, останется ли живым Навальный. И вот уже президент Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе оперативно реагирует, заявив, что смерть Навального стала бы трагедией и свидетельством нарушения прав человека, ухудшающим отношения Москвы с Вашингтоном и остальным миром» (отсюда).

Как они не могут понять, что Владимир Путин просто не хочет произносить вслух имя Алексея Навального?  Разве он не имеет на это право? Имеет! Вот и не произносит…

А тут еще в Женеве к прилету Путина кто-то нарисовал граффити с Навальным.

Если Навального нарисовали не садисты, кто эти художники?

На снимках: граффити с изображением Алексея Навального в Женеве, фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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