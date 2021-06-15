Мы — за свет в конце тоннеля

Позиция независимых американских и российских женщин, высказанная накануне саммита Байден — Путин. Полный текст обращения.



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Мы, неравнодушные женщины Соединенных Штатов и России, с надеждой смотрим на предстоящую встречу президентов Байдена и Путина, ожидая, что она станет лучом света в решении проблем национальной и гуманитарной безопасности. Мы вынуждены жить в мире, который у нас есть, а мечтаем — в том, в котором отсутствие войны было бы не только нормой жизни, но и одной из свобод и даже правом граждан.

В тот момент, когда у нас, по словам бывшего американского министра обороны Уильяма Перри и многих экспертов по проблемам безопасности, риск ядерной катастрофы выше, чем был в годы холодной войны, мы приветствуем решение наших президентов как лидеров двух стран, в чьем распоряжении до сих пор находятся свыше 90% всех мировых ядерных вооружений, снова вступить в диалог.

В 2020 году совокупные расходы США и РФ на военные нужды составили, по некоторым оценкам, 839,7 миллиарда долларов, в том числе 45,4 миллиарда — на ядерное оружие.

Эти миллиарды — драгоценный ресурс, который мы могли бы использовать прямо сейчас, чтобы перестроить две наши страны и удовлетворить нужды и чаяния, которые нас объединяют: рабочие места, достойные пенсии, равный доступ к услугам качественного здравоохранения, к справедливости и новому чувству безопасности у поколений постковидной эпохи.

Мы хотим, чтобы на взаимной основе был запущен процесс творческого переосмысления понятия безопасности. Военная мощь не делает наш мир безопаснее. Многие так думают, но история говорит обратное. Насилие, в том числе насилие против женщин, порождает новое насилие, а вовсе не безопасность. Понятие сильного лидерства тоже нуждается в пересмотре. Новое мышление, а не новые вооружения — вот лучшее мерило ценности лидера в наше время.

Мы мечтаем о смене тематики в СМИ наших стран. Сегодня они слишком часто пишут о военных конфликтах и насилии, и это лишь усиливает вражеские стереотипы, которые используются, чтобы оправдать рост военных расходов и неизбежное приближение к немыслимой войне. О влиянии такого подхода говорят данные соцопросов, показывающие, что негативное отношение американцев к русским выросло с 72% в 2020 году до 77% в 2021 году. В РФ процент граждан, негативно настроенных к американцам, уменьшился с 46% до 43%, но до 5% возросло число неопределившихся, тех, кто затруднился с ответом. Очень важно держать публичное пространство и пути коммуникации открытыми для независимых голосов.

Мы ясно видим, что отношения между нашими странами сегодня ухудшились настолько, что первым шагом к их улучшению должно стать возвращение наших посольств к нормальной работе: нужно позволить американцам нанимать российских жителей для визовой службы и выполнения других технических работ, не связанных с безопасностью, и позволить русским увеличить штат сотрудников их посольства в Вашингтоне. Затем должно последовать взаимное открытие консульств. Эти конкретные шаги остро необходимы для облегчения диалога, а также обмена учеными и студентами, врачами и исследователями в области медицины, писателями, художниками и артистами и теми, кто занимается важными экологическими проблемами: например, изменение климата, и восстановления народной дипломатии, которая помогала снижать напряженность во время холодной войны.

Несколько лет назад один мудрый русский человек сказал:

«Мы не должны бояться друг друга; мы должны вместе бояться одного и того же».

Сегодня страхом, который разделяют более 50% жителей обеих наших стран, является мировая война. Мы призываем наших лидеров к диалогу, целью которого будет уничтожение этого общего страха, чтобы мы могли сконцентрироваться на других, также требующих внимания: климатические изменения, пандемия, вопиющее неравенство и бедность.

В это время рисков и возможностей пора решительно пересмотреть взгляд на безопасность в XXI веке.

Представьте себе, что американцы и русские объединились в какой-то невероятный момент и высадили млрд деревьев, что, по мнению климатологов, сократило бы на 25% выбросы углекислого газа и коренным образом повлияло на климат. Представьте себе, что к ним присоединились люди всего мира, продемонстрировав, что мы можем сделать что-то сообща во благо Земли и человечества. Именно такого рода жизнеутверждающая коллективная безопасность нам нужна, чтобы сохранить надежду на будущее для наших детей и последующих поколений.

В 1985 году на историческом саммите в Женеве президенты Рейган и Горбачев согласились, что «ядерная война недопустима», потому что «в ней не может быть победителей». Мы призываем президентов Байдена и Путина сделать свой Женевский саммит таким же историческим, подтвердив это заявление 16 июня. В условиях холодной войны было крайне важно заверить народы наших стран и всего мира, что при всех разногласиях между нами мы привержены идее о недопустимости ядерной войны. Не менее важно это будет и сегодня.

Катрина ванлен Хувел, издатель журнала «Нейшн», член правления Американского комитета согласия РФ США;

Синтия Лазарофф, член Американского комитета согласия РФ и США;

Надежда Ажгихина, журналистка, член правления «Артикль 19»;

Аида Аким-Эскрива, координатор программ Глобального женского фонда;

Мелинда Давис, координатор Комиссии Ковид-19;

Елена Черненко, журналист, член Правления совета по международной и оборонной политике;

Эмма Клер Фоли; Глобал Зеро;

Сара Линлеманн-Комарова, писательница и активистка;

Ева Меркачева, журналистка, член Совета по правам человека РФ;

Любовь Штылева, основательница Конгресса женщин Кольского полуострова;

Колетт Шульман, член Совета по международным делам США;

Джессика Слейт;

Светлана Свистунова, журналистка, кинодокументалист;

Ольга Здравомыслова, социолог, вице-президент Клуба Раисы Максимовны — Горбачев-Фонд;

Наталья Журина, исследовательница;

Агентство по запрету ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском регионе

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