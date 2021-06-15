Розы станут вашей гордостью, если правильно их поливать: 4 важных правила для летнего сезона

Лето является тем временем года, когда растут и благоухают цветы на приусадебном участке. Однако летом очень жарко, поэтому растениям требуется более частый полив. Вот несколько хороших рекомендаций относительно того, когда и как правильно поливать розы и что при этом нужно учитывать.

Основные правила полива

Не стоит производить его в период солнечной активности. Это не даст никакого результата. Лучшим временем для полива считается или ранее утро или же поздний вечер.

Вода не должна быть слишком холодной. Опытные садоводы, которые достаточно давно выращивают розы, рекомендуют заранее отлить немного воды, предназначенной для полива растений, чтобы она успела согреться на солнце.

Цветы нуждаются в ежедневном уходе и увлажнении. Однако во всем нужно знать меру. То есть если прошел дождь, то дополнительно розу поливать уже не нужно. Переизбыток влаги приносит не меньше вреда, чем ее недостаток.

Розы нужно поливать обязательно в прикорневую зону, а все надземные части растения трогать не рекомендуется.

Оптимальное время дня для полива

Не стоит забывать о подходящем времени для полива. Специалисты считают, что оптимальный вариант – утро или вечер. Полив можно проводить ночью, но это неудобно, так как на улице темно.

Днем, когда на улице солнечно, полив производить нежелательно, так как это может привести к появлению солнечных ожогов на растении. Солнечные лучи, проходя через капли воды, концентрируются в одной точке. Это приводит к появлению ожога на листьях.

Несколько таких ожогов не принесут вреда растению, но если их будет много, то цветы сильно пострадают. Больные и слабые растения могут атаковать вредители и болезни.

Поливать шлангом или лейкой

Еще одним важным вопросом является то, при помощи чего лучше всего производить полив. Более предпочтительной является лейка. В таком случае влага легко распространяется по всему периметру почвы строго под кустом, но при этом грунт не размывается. Однако для этого нужно использовать специальную насадку.

Можно также производить полив из шланга, надев на него специальную насадку. Самое главное, чтобы напор воды был не сильным. В противном случае есть большая вероятность того, что струя воды очень сильно размоет почву, оголив корневую систему.

Струя воды может просто сломать молодые ветки и порвет листья. Именно поэтому при применении шланга нужно проявлять осторожность. При поливе из шланга снижается вероятность поражения паутинным клещом.

Полив до и после внесения подкормки

В теплое время года в почву нужно вносить подкормки. На протяжении всего лета вносятся калийные удобрения, чтобы обеспечить растение веществами, требуемыми для нормального роста.

Розы, выращиваемые в горшках, стоит поливать довольно часто, но не заливать, чтобы корни не загнивали. Если использовать разведенное в воде удобрение, то изначально нужно слегка увлажнить грунт, а затем полить водой с разведенным удобрением.

Если же использовать сухие подкормки, то сразу же после того, как они будут внесены в почву, кусты роз необходимо сразу же обильно полить.