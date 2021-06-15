В детстве он только и слышал, что про банкротство: вспоминаем великого русского драматурга Александра Островского, лучшие цитаты писателя

Четырнадцатого июня исполнилось 135 лет со дня смерти великого русского драматурга, которого искусствоведы считают основоположником национального театра. Александр Николаевич Островский (1823-1886) является автором сорока семи выдающихся пьес, создателем программы обучения для драматических классов. И. А. Гончаров, обращаясь к писателю, сказал так:

Литературе Вы принесли в дар целую библиотеку художественных произведений, для сцены создали свой особый мир. Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь.

Как он жил и творил?

Детство

Будущий драматург появился на свет в 1823-м, в купеческом районе Москвы – Замоскворечье. Его отец был судейским чиновником, а также занимался частной адвокатской практикой. Мать занималась домашним хозяйством и воспитанием четверых детей.

В 1826-м отец получил повышение по службе и стал титулярным советником. Семья переехала в собственный дом. О детстве драматурга вспоминал его друг поэт Николай Берг:

В доме с утра до ночи толклись купцы, решая разные свои вопросы. Мальчик Островский видел там не одного банкрута, а целые десятки; а разговоров о банкротстве наслушался бог весть сколько: не мудрено, что язык купцов стал некоторым образом его языком. Он усвоил его себе до тонкости. Иное, в особенности хлесткое и меткое, записывал (как сам мне признавался).

Учеба

Мать большое внимание уделяла образованию детей: они обучались танцам, пению, языкам. Александр рано пристрастился к чтению, увлекшись поэзией Жуковского, Пушкина и др. Книги он брал в богатой отцовской библиотеке. В 1831-м дети потеряли мать. Вскоре ее заменила мачеха. Отец женился на дочери шведского дворянина Эмили фон Тессин, которая продолжила обучение детей: она знакомила их с историей европейского искусства, учила итальянскому и греческому.

В 1835 году юноша начал обучение в Первой Московской гимназии. Здесь его увлечение литературой получило свое развитие. Свободное время Александр посвящал занятиям в драматическом кружке. О том периоде вспоминал актер Федор Бурдин:

Александр Николаевич был старше нас на три класса, и тогда уже он любил театр, часто посещал его; мы с великим удовольствием и интересом слушали его мастерские рассказы об игре Мочалова, Щепкина, Львовой-Синецкой.

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Юноша мечтал стать писателем. Однако его отец считал эту профессию не прибыльной. В 1840-м молодой человек стал студентом юридического ф-та Московского университета. Учеба его интересовала мало: Александр пропускал лекции, предпочитая им посещение спектаклей, по нескольку раз пересдавал экзамены. С третьего курса он был отчислен. Некоторые источники утверждают, что юноша бросил университет сам.

Карьера и начало творчества

В 1843-1845 гг. он работал в канцелярии Совестного, а затем Коммерческого судов. В обязанности будущего драматурга входило ведение протоколов заседаний. Втайне он переписывал для себя в особую тетрадь самые интересные дела, внося туда детали поведения и внешности клиентов. В свободное от службы время он сочинял. В 1847-м вышел первый очерк Островского «Записки замоскворецкого жителя» с предисловием:

Автор описывает Замоскворечье в праздник и в будни, в горе и в радости, описывает, что творится по большим длинным улицам и по мелким, частым переулкам.

В том же году была опубликована первая пьеса начинающего драматурга «Картина семейного счастья», получившая одобрение читателей. По воспоминаниям Островского:

…стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание.

«Свои люди – сочтемся» («Банкрот»)

После первого публичного чтения этой комедии, написанной в 1849-м, на молодого драматурга обрушилась слава. Тираж журнала «Москвитянин», опубликовавшего произведение, увеличился вдвое. По воспоминаниям Н. Берга:

Вся интеллигенция Москвы заговорила об этой пьесе как о чем-то чрезвычайном. Никто не видал его постепенного развития, робких, отроческих статей. Сразу явилось мужественное произведение, совершилось нечто вроде чуда!

Номера с опубликованной пьесой читатели буквально выхватывали друг у друга из рук. Однако из-за жалобы царю, которую подали купцы, постановка и переиздание произведения были прекращены. По замечанию цензора в пьесе Островского:

Все действующие лица… отъявленные мерзавцы. Разговоры грязны, вся пьеса обидна для русского купечества.

За автором был установлен полицейский надзор, через год Островский потерял работу в суде. Вместо этого он устроился в журнал «Москвитянин» и продолжил творить. О своей задаче писателя он говорил так:

Бытовой репертуар, если он художественен, т. е. правдив, – великое дело. Он покажет, что есть хорошего, доброго в русском человеке и что в нем дикого и грубого, с чем он должен бороться.

Об успехе первой постановки

Впервые произведение Островского было поставлено на сцене Малого театра в 1852-м. Она была отдана театру бесплатно, драматург принимал активное участие в репетициях. Премьера прошла с оглушительным успехом:

Посреди глубокой тишины публика прослушала первый акт и восторженно, по нескольку раз, вызывала исполнителей. В коридорах, фойе, в буфете пошли толки о пьесе. Восторгу не было конца. (Из воспоминаний прозаика Ивана Горбунова)

В 1856-м писатель начал сотрудничество с журналом «Современник».

Экспедиция по Волге

Летом 1856-го Александр Николаевич принял участие в этнографической экспедиции по Волге, организованной Морским министерством. Он побывал в разных городах России – Твери, Торжке, Ржеве и др., описывая нравы и быт местных жителей. В начале поездки с драматургом случилось несчастье – его тарантас перевернулся, и пассажир получил множественные переломы. За время лечения он создал пьесу «Доходное место». В 1859-м вышло его первое собрание сочинений в 2-х томах.

«Гроза»

Сюжет пьесы, вышедшей в том же году, повествует о молодой женщине купеческого сословия, которая, не выдержав деспотизма свекрови, изменила мужу и в отчаянье покончила с собой, бросившись в Волгу.

Выдающийся критик Н. Добролюбов в своей знаменитой рецензии «Луч света в темном царстве» назвал самоубийство героини протестом против жестокого и невежественного мира купцов:

Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим умением изображать резко и живо самые существенные ее стороны.

В 1863 году за это произведение Островскому была вручена Уваровская премия. Спустя четыре года им было создано либретто к одноименной опере композитора В. Кашперова.

В семидесятые

В 1871-м вышла комедия Островского «Лес», повествующая о помещице, стремящейся выдать племянницу за нелюбимого. В 1873-м объединенной труппой двух театров – Малого и Большого – была представлена пьеса «Снегурочка», в которой наряду с артистами драмы участвовали также артисты оперы и балета. Музыка к произведению была написана великим Чайковским.

В 1879-м Островский опубликовал «Бесприданницу», в основе сюжета которой лежала фабула из уголовной хроники: в одном из уездов Костромской губернии ревнивым мужем была застрелена молодая супруга. История пьесы также заканчивается трагедией: здесь жених убивает невесту, любящую другого. Увы, пьеса не пользовалась успехом. В газетах писали:

Драматург утомил всю публику вплоть до самых наивных зрителей.

В последние годы

Драматург принимал активное участие в общественной деятельности: в восьмидесятые он занимал пост главы «Общества драматических русских писателей». Много и плодотворно трудился над созданием новых пьес. В 1884-м императором ему была назначена пенсия в 3 тыс. руб., а также предложено место «заведующего репертуарной частью московских театров».

Организм драматурга был истощен напряженной работой. В 1886-м он скончался в своем имении Щелыково от сердечного приступа.

Подборка его цитат

Из высказываний драматурга о жизни, о людях и о себе:

В некоторых вещах трудно признаться даже себе; есть чувства, которые невозможно раскрыть, как невозможно выступить обнаженным. Может быть, эта нагота и прекрасна, но она невозможна.И самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники – злодеи, и смирный человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет.Нет хуже этого стыда, когда приходится за других стыдиться.У меня уж слишком сильно воображение и, кажется, в ущерб рассудку.Мне равнодушно нельзя оставаться: надо либо плакать, либо смеяться.Мужество воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям.Главная трагедия в жизни – прекращение борьбы.Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной.Я хочу сохранить за собой дорогое право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда, без тайных угрызений, читать и смотреть сатиры и комедии на взяточников и хохотать от чистого сердца, откровенным смехом.Да, мне все говорят, что я нетерпим, что от этого я много теряю. Да разве нетерпимость недостаток?Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного.Молчи, коли уж лучше ничего не умеешь.

О его личной жизни

В продолжение двадцати лет драматург сожительствовал с женщиной, принадлежащей к мещанскому сословию, Агафьей Ивановной. Все их четверо детей рано умерли. Полуграмотная, но умная и тонкая женщина была верным другом Островского и первым читателем его пьес.

Известно также о горячем увлечении драматурга актрисой Малого театра Л. П. Косицкой, которой его чувства были отвергнуты.

Актриса писала Островскому:

Я горжусь любовью вашей, но должна потерять ее, потому что не могу платить вам тем же, но потерять дружбу вашу – вот что было бы тяжело для меня, не лишайте меня этого приятного и дорогого для меня чувства.

Спустя два года после смерти Агафьи Ивановны, в 1869-м, Островский пошел под венец с актрисой М. В. Бахметьевой. В их семье родились шестеро детей.