Chery Tiggo 4 возглавил рейтинг самых популярных в 2021 году иномарок в РФ

Рейтинг самых популярных иномарок на рынке РФ в 2021 году возглавил кроссовер Chery Tiggo 4. Всего дилерам удалось реализовать 6,557 тысячи единиц данного авто.

Всего в РФ было продано 86 тысяч новых моделей иномарок. Данные показаны по состоянию с января по апрель включительно. В основном, пользуются спросом модели японский и китайской сборки.

Что касается цены на кроссовер Chery Tiggo 4, то она стартует с отметки 949 тысяч рублей. Под капотом автомобиля находится движок, способный выдавать 123 лошадиные силы. Отмечается, что предлагается только передний привод.

На втором месте рейтинга находится Toyota Land Cruiser Prado. Дилеры за первые четыре месяца нынешнего года продали 4,693 тысячи транспортных средств. Стоимость рамного внедорожника стартует с отметки 2,98 миллиона рублей. Под капотом присутствует 163-сильный движок. Тройку лидеров замыкает премиальный Lexus RX с показателем продаж 3,422 тысячи единиц.

Также в рейтинг попали Geely Coolray и Geely Atlas, которые были реализованы в количестве 2,592 тысячи штук и 1,995 тысячи единиц соответственно. Автомобиль Subaru Forester разошелся тиражом 1,849 тысячи экземпляров, а Suzuki Vitara – 1,718 тысячи штук. Lexus NX и Toyota Land Cruiser были проданы в количестве 1,686 тысячи единиц и 1,555 тысячи единиц соответственно.

Источник: auto.mail.ru