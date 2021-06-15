 

Игорь Николаев вступился за 5-летнюю дочь Веронику, которую затравили хейтеры

15.06.2021, 22:18, Разное
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В своем микроблоге Instagram Игорь Николаев опубликовал пост в поддержку 5-летней дочери Вероники, которую в Сети активно обсуждают хейтеры. Им не понравилось, что звездная наследница с подругой показали на снимке языки.
61-летний артист не понимает, почему взрослых людей беспокоит невинное детское селфи. Девочек обвинили в том, что они не воспитанные, а Игорь Николаев в ответ на хейт также разместил фотографию, на которой он сам показывает язык. По словам композитора, его дочь – воспитаннейший и добрейший ребенок, как и ее приятельница на фото. Поэтому он попросил всех подписчиков, которые осуждают поведение девочек, немедленно от него отписаться. Артист считает, что ему важно качество, а не количество фолловеров в его соцсетях. Тех людей, которые убеждены, что «детство должно быть детством», он призвал поддержать флешмоб и сделать селфи с языком. Игорь Николаев думает, что это будет «достойным ответом всем ханжам и псевдосвятошам». Знаменитый отец пошутил, что его уже поддержал Альберт Эйнштейн и Мик Джаггер.

Более десяти лет композитор счастлив в браке с певицей Юлией Проскуряковой. В 2015 году она подарила супругу дочь Веронику. 5-летняя девочка пошла в родителей и увлекается музыкой.



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