Игорь Николаев вступился за 5-летнюю дочь Веронику, которую затравили хейтеры

В своем микроблоге Instagram Игорь Николаев опубликовал пост в поддержку 5-летней дочери Вероники, которую в Сети активно обсуждают хейтеры. Им не понравилось, что звездная наследница с подругой показали на снимке языки.

61-летний артист не понимает, почему взрослых людей беспокоит невинное детское селфи. Девочек обвинили в том, что они не воспитанные, а Игорь Николаев в ответ на хейт также разместил фотографию, на которой он сам показывает язык. По словам композитора, его дочь – воспитаннейший и добрейший ребенок, как и ее приятельница на фото. Поэтому он попросил всех подписчиков, которые осуждают поведение девочек, немедленно от него отписаться. Артист считает, что ему важно качество, а не количество фолловеров в его соцсетях. Тех людей, которые убеждены, что «детство должно быть детством», он призвал поддержать флешмоб и сделать селфи с языком. Игорь Николаев думает, что это будет «достойным ответом всем ханжам и псевдосвятошам». Знаменитый отец пошутил, что его уже поддержал Альберт Эйнштейн и Мик Джаггер.

Более десяти лет композитор счастлив в браке с певицей Юлией Проскуряковой. В 2015 году она подарила супругу дочь Веронику. 5-летняя девочка пошла в родителей и увлекается музыкой.