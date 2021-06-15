 

Обвиняемого в нападении на школу в Казани доставили в Москву для психиатрической экспертизы

15.06.2021, 22:16, Новости дня
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Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназ Галявиев доставлен в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка» и в ближайшее время будет отправлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, Галявиев содержится в стличном СИЗО в двухместной камере, его сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Как отметил Мельников, обвиняемый в нападении на школу выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. «Он сказал, что полностью признает вину. Но сотрудники изолятора говорят, что 12 июня, прибыв из Казани, он бросался и на решетки, и на сотрудников, называя себя богом», – сказал правозащитник RT.

При этом он отметил, что Галявиев отказался от халяльной пищи, «поскольку он атеист».

Мельников подчеркнул, что в казанском СИЗО Галявиев был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству, поэтому в «Бутырке» за ним установлен строгий надзор.

«Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие – встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами», – добавил ответственный секретарь ОНК.

Ранее стало известно о планах привезти арестованного в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского после завершения следственных действий. Также Галявиева поставили на учет как склонного к суициду.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате нападения погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в клиники Москвы.



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