Венгрия запретила в школах гей-пропаганду

Парламент Венгрии одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах, информирует The Guardian.

Национальное собрание Венгрии приняло решение 157 голосами против одного. Согласно документу, лицам до 18 лет запрещается демонстрировать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность. Кроме того, документ устанавливает список организаций, которым разрешено проводить уроки полового просвещения, информирует The Guardian.

По словам авторов поправок, меры принимаются для «защиты прав детей». Однако некоторые оппозиционные партии и активисты страны выступили против законопроекта, назвав его нарушающим права человека.

Напомним, в РФ закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в конце июня 2013 года. Президент Владимир Путин не раз говорил, что в РФ нет уголовного преследования за нетрадиционную ориентацию, и подчеркивал, что в РФ ввели запрет пропаганды гомосексуализма, поскольку детей надо «оставить в покое». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как права геев для Страсбурга оказались важнее прав детей.