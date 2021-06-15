Оккупанты на Донбассе закрывают школы и училища – Денисова

По ее словам, в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна, колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие.

В городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск будут закрыты пять школ, еще три – реорганизованы.

“Это приведет к нарушению права на образование детей, которые живут на временно оккупированных территориях и не имеют возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию”, – считает омбудсмен.

Денисова призвала мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на эти факты.

Контекст:

Это уже не первое нарушение со стороны оккупантов в отношении детей. 9 июня Денисова сообщила, что боевики ограничили выезд детей старше 14 лет с оккупированных территорий. Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения.

В связи с этим Украина продлила сроки приема документов на подготовительные курсы для поступления в вузы от абитуриентов из оккупированных районов Донбасса.

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