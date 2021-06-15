 

Сейм Литвы требует от России компенсацию за советскую оккупацию

15.06.2021, 22:14, Новости дня
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Резолюция приурочена к 80-й годовщине июньской депортации 1941 года, когда власти СССР принудительно депортировали в Сибирь и другие регионы жителей Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы. 

Также в резолюции упоминается, что в это же время в Литве нацисты начали проводить геноцид литовских евреев, что подготовило почву для массовых убийств и насилия и привело к смерти значительной части еврейской общины.

“Этим постановлением в Сейме мы почтили память жертв тоталитарных режимов, литовцев и литовских граждан всех национальностей во время полувековой советской оккупации, а также тех, кто не сотрудничал с советскими и нацистскими оккупантами, не нарушал принципы человечности, рисковал жизнью ради восстановления независимости и государственности Литвы, не поддавался тискам советской оккупации”, – сказала председатель литовской комиссии по борьбе за свободу и исторической памяти Пауле Кузьмицкене.

Министр нацобороны Литвы Арвидас Анушауска отметил, что эта резолюция особенно важна в связи с дезинформацией со стороны пропагандистов РФ и попытками России переписать историю.

В резолюции также говорится о необходимости требовать компенсацию за ущерб от оккупации со стороны Российской Федерации как правопреемника СССР, оккупировавшего Литву.

Контекст:

В 1940 году СССР оккупировала Литву. Спустя год, 14 июня 1941 года, советские репрессивные структуры начали массовой вывоз жителей Литвы. Граждан грузили в вагоны для скота и вывозили в спецпоселения в Сибирь или в лагеря ГУЛAГа, отмечает “Радио Свобода”. По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, из страны вывезли 18 тыс. жителей страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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