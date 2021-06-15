“Откроет России путь к крупномасштабному нападению на Украину”. Сейм Польши принял резолюцию против “Северного потока – 2”

Как сообщает польское агентство PAP, за резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только один.

“Сейм Польши призывает Европейский союз и его государства-члены, прежде всего ФРГ как нашего союзника в НАТО и партнера в Европейском союзе, отозвать любую поддержку реализации проекта газопровода “Северный поток – 2″ и принять меры по немедленному и эффективному прекращению его строительства”, – говорится в резолюции.

Сейм также призвал Соединенные Штаты сохранить и продлить санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода.

В документе депутаты подчеркнули, что газопровод – инструмент для финансирования имперской экспансии России. Они также упомянули российские акты вооруженной агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины с 2014 года, а также незаконное отделение Приднестровья от Молдовы.

“Северный поток – 2″, позволив России отказаться от транзита газа через Украину его основным получателям, включая Федеративную Республику Германия, откроет России путь к крупномасштабному вооруженному нападению на Украину без риска понести издержки нарушения транзита в результате военных действий”, – говорится в резолюции.

Депутаты убеждены, что согласие с продолжением проекта “Северный поток – 2” разрешает Российской Федерации проводить политику, основанную на нарушении международных стандартов, прав человека, нарушении целостности соседних стран и оказании давления на государства Евросоюза и НАТО.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки “Северного потока – 2”.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая Axios написал, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Маас 19 мая это подтвердил.

Сенаторы-республиканцы 20 мая подали в Конгресс США законопроект, который предлагает ввести санкции против всех организаций, участвующих в строительстве газопровода.

21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, говоря о запланированной встрече Байдена с Путиным, выразил опасение, что “Россия может надавить на США” и санкции против “Северного потока – 2” будут отменены. Зеленский подчеркнул, что считает такой сценарий проигрышем США и лично президента Байдена.

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